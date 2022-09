Tutto pronto per lo sbaracco di fine estate a Varese

Nelle vie della città torna lo Sbaracco: l’iniziativa di vendita speciale promossa dal Comune di Varese in collaborazione con il Distretto del commercio e le associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di promuovere le attività commerciali, consentendo ai commercianti varesini che aderiscono alla giornata, prevista per sabato 10 settembre, di proporre un “fuori tutto” a prezzi particolarmente scontati e ai cittadini di fare acquisti convenienti, mentre le vie del centro si animano di iniziative e spettacoli.

«La festa dello Sbaracco, giunta alla quarta edizione, rappresenta un’occasione importante a supporto dei negozi della nostra città e assume una valenza particolare in quest’anno di ripartenza, dopo lunghi periodi di chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria – dichiara la vicesindaca e assessora allo Sviluppo economico Ivana Perusin – Sarà una giornata di vendite straordinarie, animata da iniziative rivolte a famiglie e bambini, con momenti musicali per il pubblico giovanile. Un’ulteriore iniziativa che si aggiunge alle numerose misure straordinarie assunte in questi mesi a supporto del settore».

I negozi aderenti saranno riconoscibili da locandine e palloncini posizionati nella vetrina. Ai clienti verranno offerti in omaggio dei gadget da parte del Distretto del commercio varesino.

Nel corso della giornata, per le vie del centro di Varese ci saranno momenti di animazione itinerante a cura dell’associazione 23&20: dalle 10.00 alle 11.30 uno spettacolo di bolle di sapone itinerante con Pink Lella, alle 11.45 ci sarà Minnie a salutare i bambini e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 uno spettacolo di magia itinerante con Mago Marco. Sempre itineranti saranno le esibizioni musicali curate da MadBoys in diversi punti del centro cittadino di tre gruppi che si esibiranno nel pomeriggio a partire dalle 15.45 sino alle 18.30: Griffo & Felcy, Madline e R.A.V.E.

I negozi che partecipano allo Sbaracco sono:

Annic – abbigliamento- via Del Cairo 1

Artifici di moda – stoffe e abbigliamento – via Mazzini 2

Atelier Colori d’Asia – gioielli e accessori -via Griffi 3

Black empire – centro estetico – p.zza Repubblica interno Le Corti

Boldetti e Campi – profumi e cosmetica- via Ferrari 5- via Volta 19-via Cavour 5

Calza Inn – intimo per te – p.zza Repubblica interno Le Corti al piano -2

Casa della pantofola – calzature – via Rossini 10

Città del sole – giocattoli creativi – via Morosini 2

Contempo -abbigliamento- via Vittorio Veneto 9

Demela audio e video- v.le Aguggiari 171

Ilab – abbigliamento -via Broggi 3

Il filo di Vale – bigiotteria creativa- Galleria Manzoni 3

Il vivagno – tessuti- via Albuzzi 16

Iomè – abbigliamento – via Volta 2

La convenienza – abbigliamento e intimo- via Veratti 7

Lui&Lei – abbigliamento- via Manzoni 6

Maglia e Maglie – abbigliamento- via Cattaneo 3

Marseta – abbigliamento- via Veratti 3

Mcs Marlboro classics- abbigliamento-via Broggi 6

Mille passi -abbigliamento comodo – Galleria Manzoni 3

Motivi- abbigliamento- C.so Matteotti 44

Ottica Dunghi – prodotti ottici-via Magenta 24

Salmoiraghi&Viganò – ottica- c.so Matteotti 8

The NewNew – abbigliamento e arredo vintage- via Dazio Vecchio 10

Too sisters – abbigliamento – Galleria Manzoni 3

Varese.net – prodotti informatici -via Dandolo 12- ang.via Speroni

Vizi e follie -scarpe e accessori – Galleria Manzoni 3