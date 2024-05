Arte, filosofia, scienza e impresa: tre giorni di iniziative per il “Festival della Meraviglia”

Il Festival della Meraviglia, giunto alla sua seconda edizione, offre un programma ai confini della filosofia, della scienza, dell’arte e dell’impresa: un Festival per capire che il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, quanto per mancanza di Meraviglia.

TUTTO IL PROGRAMMA: www.festivaldellameraviglia.org

Il Festival promuove il dialogo tra relatori, imprenditori, artisti – sia noti sia emergenti – e il pubblico come mezzo per riflettere sul tema della meraviglia, che è alla base di un pensiero critico su come vogliamo vivere in questo mondo.

Sabato 18/5 veranno inaugurate due mostre. BIALETTI: collezione David Bergé e una personale di Luca Lischetti. A parte i dialoghi previsti nei pomeriggi di sabato 18/5 e domenica 19/5, in cui parlano personaggi di grande spessore accanto a giovani talenti, si notano tre incontri a tu per tu con gli ospiti più noti, in cui ognuno racconta, in una cornice più intima, quanto sia importante la meraviglia in quello che fanno.

Gli spettacoli serali del Festival escono dagli schemi tradizionali e si propongono di integrare linguaggi diversi. Venerdi 17/5 sera musica e benessere, mentre sabato 18/5 sera filosofia e calcio, domenica 19/5 sera in programma arte e attivismo. Questi tre giorni intensi si concludono con un Open Circle Song, un potente veicolo di aggregazione attraverso la gioia del cantare insieme. Grande incognito, perche organizzato al momento stesso, è il Festival OFF: una celebrazione della creatività non convenzionale e dell’espressione artistica emergente.

Gli eventi sono quindi concentrati in tre giorni 17 – 19 maggio e diffusi sul territorio del Comune di Laveno Mombello, ma il weekend del 25-26 maggio offre ancora qualche sorpresa e le mostre rimangono apperte fino domenica 2 giugno.

Il programma completo si trova sul sito www.festivaldellameraviglia.org, dove è possibile prenotare per i singoli eventi e dove si può già fare una domanda ai relatori.

Il Festival è co-organizzato dall’associazione Casanova APS e il Comune di Laveno Mombello, in collaborazione con Il Liceo V. Sereni, la Pro Loco Laveno Mombello Cerro, Le Officine dell’Acqua, Green School, Il Centro Internazionale Insubrico e Legambiente.

Il Festival è anche sostenuto da un progetto crowdfunding “Produzioni dal basso“.