A Morosoccer arriva il corso di introduzione al BBQ

Tra le tante novità di quest’anno a Morosoccer, la sagra del calcio che si terrà all’oratorio di Morosolo dal 14 al 16 giugno, arriva (finalmente) anche un corso di barbecue tenuto dai provetti grigliatori dell’Asd Bidone, l’associazione che organizza l’evento.

Stefano, Mattia, Roberto, Marco e Luca metteranno a disposizione dei partecipanti tutta la loro esperienza e tanti buoni consigli per appassionati o per chi è alle prime armi e vuole imparare come usare un barbecue e cuocere a puntino vari tipi di carni o verdure.

Il programma del corso (che si terrà con un minimo di 5 persone e un massimo di 15, costo 20€ a testa comprese degustazioni) includerà un po’ di “filosofia” del BBQ, un’introduzione sul mondo del barbecue e su cosa vuol dire fare barbecue rispetto alla classica grigliata all’italiana. Si passerà poi alla pratica, partendo proprio dalle basi, cioè dall’accensione della brace fino al funzionamento e alla stabilizzazione del dispositivo a carbone.

Tutto durerà circa 3 ore, partendo dalle 14 di sabato 15 giugno: si potrà scoprire insieme la differenza tra cottura diretta e cottura indiretta e cosa vuol dire nella pratica preparando qualche aletta di pollo che poi si potranno assaggiare. Si vedrà come affumicare delle salsicce, cotte poi nella birra rossa, e si potrà scoprire la differenza di gusto e sapore rispetto alla classica salsiccia cotta sulla griglia di casa. E poi ancora le melanzane, cotte direttamente nelle braci e i pomodorini come probabilmente non li avete mai mangiati.

Durante il tempo passato insieme saranno anche controllate le mitiche costine BBQ “alla Bidone”, piatto forte dell’evento, che nel frattempo saranno in cottura in vari tipi di barbecue per la serata di Morosoccer e verrà spiegato il procedimento per riuscire a cucinarle allo stesso modo anche a casa.

Il corso non è tenuto da “professionisti”, ma da appassionati che di esperienza in tanti anni di feste, tornei e manifestazioni varie ne hanno accumulata un bel po’: condividere con chi vorrà partecipare, in un clima di amicizia, sarà senza dubbio una bella esperienza per tutti.

QUI IL FORM PER ISCRIVERSI

https://forms.gle/jX6D65sur3uLgQ1N8