A Cuvio tre giorni con arte, ciliegie e musica

Via alle festa d’estate con la cena di venerdì’ 14: alle ore 19 apertura degli stand gastronomici. La sera concerti e balli, e ancora mercatini di hobbisti

Sarà il grande rock americano a scaldare l’aria e aprire il cartellone delle manifestazioni estive della Pro Loco di Cuvio nel tradizionale week-end di Arte, Ciliegie e musica

Il via effettivo alla festa sarà con la cena di venerdì’ 14: alle ore 19 apertura degli stand gastronomici, con gli abilissimi cuochi pronti ai fornelli per sfornare tanto squisito pesce, specialità nel menù della serata.

Alle ore 21, il momento musicale che rientra nel programma di MUSICUVIA, l’ evento culturale che da qualche anno anima l’estate valcuviana, itinerando nei vari comuni della valle. A proporre i grandi ritmi del latino-americano di Carlos Santana, sarà la band FUENTE DEL RITMO, nata nel 1998 per volontà di Claudio Rochetto, chitarrista e appassionato di registrazioni musicali, con l’idea di suonare e incidere un CD esclusivamente composto da brani del famoso chitarrista.

Realizzato questo sogno, il gruppo per vari vicissitudini si deve forzatamente sciogliere fino a quando, sempre grazie all’intraprendenza di Claudio e alla grande passione che muove gli altri ragazzi, nel 2017, la band si riunisce al completo, con il progetto di riproporre dal vivo le sonorità musicali del grande artista messicano.

Il concerto “Tributo a Santana” sarà un entusiasmante ricorrersi dei ritmi frementi del rock, dettati dalla batteria dell’estroso percussionista locale Filippo “pippero” Maggi

La festa prosegue il suo trend nel pomeriggio di sabato 15 con l’esposizione di hobbisti, artigiani e artisti locali; quindi serata con musica e gastronomia: cena con la porchetta alla cuviese, le super costine e un

piatto della tradizione valcuviana polenta e spezzatino. La serata danzante sarà animata dall’orchestra “Angelo De Luca”

Domenica 16, cucine operose anche per il pranzo delle ore 12.30: nel menù la risottata con ciliegie e gamberetti oltre a variegate specialità di pesce. Alla sera, danze con le note dell’orchestra “BEGHINI SHOW”, mentre in cucina, oltre alla polenta accompagnata in vari modi, si potrà gustare una graditissima specialità che soddisferà il palato di grandi e piccini: gli hamburger di chianina.

Il servizio al tavolo sarà effettuato dai ragazzi in giallo della Pro Loco; mentre, sino alle 19.30, si potrà usufruire del “take away”, il servizio di asporto.

Il piccolo pub all’aperto, il “Bier-Garten”, con numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi e non solo, sarà aperto per tutti i tre i giorni.