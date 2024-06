Arcisate diventa passerella per le auto più belle: alla Lagozza arriva il Motor Show

Per chi ama auto e motori in Valceresio è in programma un fine settimana da non perdere: sabato 15 e domenica 16 giugno va in scena Arcisate MotorShow, un evento organizzato dalla Pro loco di Arcisate in collaborazione con Varese Car Family.

L’evento, giunto alla seconda edizione, si terrà al Parco Lagozza e prevede l’esposizione di centinaia di auto, una serata american style, il live show Motoroll e una zona ristoro attiva per tutta la durata della festa.

Qui la locandina dell’evento