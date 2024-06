Appuntamento con la tradizione a Monvalle, torna la Sagra dell’Alborella

Al Camping Lido di Monvalle rivive la tradizione della Sagra dell’Alborella. L’evento, in programma sabato 15 e domenica 16 giugno, sarà l’occasione per gustare questa specialità e immergersi in un fine settimana in compagnia tra musica e divertimento.

Programma di sabato 15 Giugno

La sagra comincerà sabato 15 giugno alle ore 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico, dove si potranno gustare le specialità culinarie locali. Alle 21:00, la serata proseguirà con la proiezione su maxischermo della partita Italia-Albania, seguita da una serata di ballo liscio.

Programma di domenica 16 Giugno

Domenica 16 giugno, lo stand gastronomico sarà aperto sia a pranzo, dalle 12:00, che a cena, dalle 19:00. Alle 16:00, ci sarà la cerimonia di scopertura della targa dei livelli di esondazione del Lago Maggiore. La giornata si concluderà alle 21:00 con un’altra serata di ballo liscio.