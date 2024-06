La Street Food Parade torna al parco della Magana di Cassano Magnago

L’attesissima Street Food Parade ritorna questo weekend nel suo luogo di origine, a Cassano Magnago nel grande Parco della Magana. L’evento dove il cibo di strada è protagonista è realizzato dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno potremo apprezzare una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck provenienti da tutta italia.

In occasione di questo grande ritorno sono numerose le conferme delle edizioni degli scorsi anni e altrettante le novità sul menù: dal gettonatissimo hamburger di fassona piemontese agli arrosticini di pecora abruzzesi, dalla bombetta pugliese al cannolo siciliano, fino a specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come la picanha brasiliana, i burritos messicani e specialità dal Venezuela.

La Street Food Parade è un grande evento contenitore di molte altre iniziative e attività collaterali volte all’intrattenimento, al gioco e all’aggregazione per grandi e piccoli.

Ritorna l’immancabile Silent Disco, la grande festa silenziosa che ci farà ballare con centinaia di cuffie luminose sotto le stelle per le due serate di venerdì e sabato, immersi nel verde del Parco della Magana. Tre i generi musicali ascoltabili contemporaneamente sui tre differenti canali delle cuffie wireless, per ballare e divertirsi nel rispetto della quiete pubblica.

Tutti i giorni saranno presenti anche attività per i più piccoli una ricca area giochi, spettacoli di giocoleria, artisti di strada e molto altro ancora.

La zona della Magana è dotata di parcheggi circostanti, ma gli organizzatori ci tengono a dire (almeno ai cassanesi, che abitano vicini): «Consigliamo a tutti di muoversi a piedi o in bici, per passare belle ore senza code e smog per la ricerca di parcheggi».

Per l’associazione “il ritorno della Street Food Parade è sempre molto atteso, anche perché dopo la chiusura delle scuole segna l’inizio dell’estate per tante famiglie. Una grande festa con ottimo cibo ovviamente, ma è anche un weekend per riscoprire la bellezza di stare insieme in una splendida cornice verde quale è il Parco della Magana.

Anche quest’anno ringraziamo dell’amministrazione del Comune di Cassano Magnago per il sostegno e la fiducia, consapevoli che questi appuntamenti hanno raggiunto un valore di aggregazione enorme, sentito da tutta la comunità”.

PROGRAMMA COMPLETO:

VENERDÌ 14 GIUGNO

18:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

20 Mike Pastori & his new dodos live

21 Silent Disco

00:30 chiusura

SABATO 15 GIUGNO

18:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

19 Spettacolo di giocoleria con Stefano Locati

20.30 Diretta maxischermo Italia-Albania Europei di Calcio 2024

21:00 silent disco

00:30 chiusura

DOMENICA 16 GIUGNO

11:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

19:30 Krimò Jazz live

00:30 chiusura

VENERDÌ & SABATO dalle 21.00: SILENT DISCO

Mentre tutto nel parco tace, NOI BALLIAMO

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie

wireless, per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è!

I FOOD TRUCK

APE CESARE – Hamburger in puro stile romano!

A SU SATTU – Panini tipici sardi con suino, formaggi e salumi sardi, seadas e l’immancabile mirto!

ARTS – Hamburger di Fassona piemontese

ZUCCHIATI – Arrosticini di pecora abruzzesi

EL GNOCO LOCO – Gnocco fritto e salumi misti a volontà!

IL CANNOLO – Cannoli siciliani fatti al momento!

PANZEROTTI BARESI – Panzerotti e Calzoni fritti e al forno

PICANHA’S CUBE – Picanha tradizionale Brasiliana servita con le tipiche chips di platano fritto!

AWAKTE – Il meglio delle specialità Messicane: Burrito, Tacos, Nachos, Mexican e molto altro ancora

MASALA – Specialità indiane

PAN PAN – Hamburger Gourmet APOLPINFACCIA – Specialità di pesce BILLI’S – Hamburger di maremmana

Gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti!