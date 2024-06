La Festa della Birra accende l’estate a Osmate

Dal 14 al 16 giugno, Osmate si accende con la Festa della Birra. Organizzata dalla Pro Loco di Osmate, la manifestazione si snoderà in tre serata dedicate alla birra (anche senza glutine), alla musica e al divertimento.

Opzioni senza glutine

Il menù gluten-free sarà disponibile nelle serate di venerdì 14 e sabato 15 giugno. Un food truck aderente al network Alimentazione Fuori Casa e dell’Associazione italiana Celiachia gestirà l’offerta senza glutine. Sarà possibile richiedere informazioni specifiche sugli alimenti senza glutine per poi accomodarsi e godersi la serata in serenità. Durante le stesse serate, un desk informativo di Aic Lombardia sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o fornire ulteriori informazioni.

Programma musicale

La festa inizierà ogni sera alle 18:00 con musica dal vivo. Venerdì 14 giugno si esibiranno i gruppi Rejoice U2 Tribute e Mode Machine (Depeche Mode Tribute Band). Sabato 15 giugno sarà la volta di Still Love You (Queen Tribute) e Kill Your Idols. Domenica 16 giugno la serata sarà animata da Giudy Brutto.