Rolling Truck Street Food Festival torna a Cannobio

Da giovedì 13 a sabato 15 giugno la colorata carovana del festival del cibo da strada per eccellenza fa tappa nella splendida cittadina sul Lago Maggiore: piatti della tradizione italiana e della miglior cucina internazionale, birre artigianali e musica per tre giorni di grande divertimento. La partecipazione è gratuita

Dopo i successi delle edizioni precedenti ritorna lo Street Food Festival nella splendida Cannobio, proprio nella suggestiva località sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, infatti, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 giugno, dalle 11.00 alle 24.00 con servizio no-stop, la chermesse dedicata alle eccellenze delle specialità italiane e internazionali su Food Truck animerà Piazza Martiri della Libertà per farci gustare numerose specialità provenienti da tutto il mondo!

Tre giorni di buon cibo, tanta musica con live band e dj set e un’imperdibile selezione di birre artigianali per vivere una gustosa e indimenticabile esperienza!

Per gli amanti del gusto c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il giro culinario intorno al mondo inizia dal nostro Belpaese, con i fantastici arrosticini abruzzesi e olive ascolane di “Apetitosa”, pan tometta, pan tartufo e pan pork, cuoppo salvia e fiori di zucca, agnolotti di robiola fritt di “Pan Pan”, i panzerotti, gnocco fritto e pinsa di “Mordicchio on the Road”; imperdibili per chi ama la cucina piemontese i tradizionali ravioli del Plin, ma anche battuta, stracotto e costata di Fassona, vitello tonnato e bagna cauda di “Sound Break”. Si prosegue poi con il rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini da “Rostichello”. Pronti pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine per chi non sa rinunciare a un assaggio dei “Sapori di Sicilia”. Si continua con Il Fagotto di Chianti e Lampredotto Toscano di “Il Fagotto di Chianti” e ancora tajarin, carne cruda, salsiccia di Bra e uova fritte con tartufo di “Truffle Truck”.

Frittura di pesce ai panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà sono invece le specialità di “Kraken”, carpaccio di Polpo, specialità di polpo e ostriche quelle di “Street Sea Food” riservate agli amanti del pesce;

Per chi preferisce viaggiare oltre i confini italiani, ecco tante tradizioni culinarie diverse da assaggiare: falafel e pita di “Itaka”; specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”; da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog; da “Las Bravas” paella, patatas bravas, tortilla spagnola con patate.

Molto golosa anche la proposta di “Awakte Zaperoco”, dove assaggeremo tanti golosi burritos, tacos e nachos e infine, come ogni pasto che si rispetti, spazio ai dolci, con i churros di “Churritos”.

Sono presenti alternative vegane, vegetariane e senza glutine.

Da non perdere i vini e i cocktail di “Quartin Baretto Girolone” e “La Giardinetta”

Per accompagnare ogni pasto, infine, l’ideale è farsi consigliare una delle freschissime birre artigianali proposte.

L’evento, organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal Comune di Cannobio, è a partecipazione gratuita.