Weekend “croccante” a Biandronno con la sagra Frittissima… e non solo

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 il Bosco del Fauno di Biandronno ospita una nuova edizione di “Frittissima… e non solo”, la festa della Pro Loco all’insegna del buon cibo fritto, birra e musica dal vivo. Domenica spazio anche ai bambini con “Scuola in Festa”

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, al Bosco del Fauno di Biandronno, torna l’atteso appuntamento con “Frittissima… e non solo”, la festa gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Biandronno con il patrocinio del Comune.

Anche quest’anno la manifestazione propone un menù irresistibile dedicato al fritto (e non solo): gnocco fritto con salumi, anelli di totani, pesciolini, nuggets, verdure pastellate, mozzarelle in carrozza, patatine fritte, panino con la salamella, dolce e birra a volontà.

La domenica il menù si arricchisce ulteriormente con due primi piatti: gnocchi al ragù e gnocchi al pesto.

Orari

Sabato 14 giugno: apertura della festa alle ore 18.00, con lo stan d gastronomico attivo dalle ore 19.00 e musica live dalle ore 22.00 con il gruppo The fab Rock Band 3ioGino.

Domenica 15 giugno: dalle ore 11.00 inizia “Scuola in Festa” con lo spettacolo dei bambini della Scuola Materna Mater Misericordiae; a seguire, dalle ore 12.00, apertura dello stand gastronomico per il pranzo.

In caso di maltempo

L’evento sarà rimandato al fine settimana successivo: sabato 21 e domenica 22 giugno 2025.

Sponsor dell’evento