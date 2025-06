Torna la Festa del Rione di Santa Maria: a Venegono Superiore tre giorni di musica, buon cibo e divertimento

Dal 6 all’8 giugno 2025 al Parco Pratone, la 37ª edizione della manifestazione animerà Venegono Superiore con attività per grandi e piccini, specialità gastronomiche e spettacoli imperdibili

Tre giorni di festa, musica e allegria per tutti: dal 6 all’8 giugno 2025 torna la Festa del Rione di Santa Maria, giunta alla sua 37ª edizione, presso il Parco Pratone di Venegono Superiore. La manifestazione offrirà un programma ricco di eventi, piatti speciali e spettacoli per ogni età.

Si parte venerdì 6 giugno, con apertura alle ore 18.00 e un aperitivo al parco. Alle 19.00 sarà possibile gustare i piatti speciali della serata – gnocchi, alette di pollo e maxi cheeseburger – mentre alle 21.00 spazio al divertimento con il Fluo Party animato da DJ Paolino, DJ set dal vivo e gadget fluo per tutti. Per l’intera durata della festa sarà visitabile anche la mostra fotografica “Gaudì, il Figlio di Maria” presso il Santuario di Santa Maria, aperta fino all’8 giugno.

Sabato 7 giugno le attività inizieranno alle 15.00 con laboratori e letture per i più piccoli a cura di GEV – Natura Passione. Alle 17.00 barbecue show cooking, alle 19.00 apertura cucina con specialità come pulled pork e fritto misto. Alle 21.00 saliranno sul palco i Max Mania, tribute band degli 883 e di Max Pezzali, per una serata di musica e ricordi.

Domenica 8 giugno la festa prenderà il via alle 10.30 con la Messa presso la Chiesa di Santa Maria e l’esibizione della banda. Alle 12.00 aprirà la cucina con risotto alla marinara, pulled pork e fritto misto. Dalle 15.00 spazio ai giochi per tutti con il Palio, alle 18.00 concerto della band emergente venegonese e alle 20.30 serata danzante con Vale e Roby Live Music. Gran finale alle 22.30 con un Laser Show.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale: Festa di Santa Maria.