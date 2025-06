Harley Park: due giorni di festa, motori e divertimento per i 30 anni di Harley-Davidson Varese

Il 7 e l’8 giugno a Gazzada Schianno arriva Harley Park, l’evento che celebra i 30 anni di Harley-Davidson Varese con una grande festa aperta a tutti. Due giorni intensi pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e famiglie, con un programma ricco di attività.

Il cuore della festa sarà il Vintage Luna Park, dove ci si potrà divertire con giochi tradizionali come il lancio dell’anello, il calcinculo, la pesca dei cigni, il tiro al barattolo e il martellone. Non mancheranno spettacoli, premi e tanti gadget per tutte le età.

A rendere l’atmosfera ancora più piacevole saranno le band dal vivo e i DJ set, che accompagneranno il pubblico per tutto il weekend con buona musica e tanto entusiasmo. La giornata di sabato si concluderà con un momento speciale: alle 18.00 ci sarà il taglio della torta per celebrare insieme il trentesimo anniversario dello storico punto di riferimento per gli harleysti del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli grazie alla collaborazione con Il Ponte del Sorriso, charity partner dell’evento, che proporrà laboratori creativi e truccabimbi in un’area pensata appositamente per loro.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile ammirare una grande esposizione di moto Harley-Davidson, scoprire il lavoro di preparatori e artigiani del mondo bikers e assistere a performance artistiche come il live painting di Luca La Marca o le sessioni di tattoo curate da Colors Tattoo.

Motori e street food

Non mancherà un’ampia offerta gastronomica grazie al Food Truck Village, con proposte per tutti i gusti: pizza, arrosticini, fritti, birre artigianali, cocktail e gelati artigianali a cura di operatori selezionati come Skizzo, Torretta Pizza, Prins Willem Pub, Spritzeria On The Road, L’Arrosticino e La Romana.

«Harley Park è la grande festa che abbiamo voluto regalare al nostro territorio per celebrare insieme i 30 anni di Harley-Davidson Varese. È un evento aperto a tutti: agli appassionati di moto, agli harleysti di lunga data ma anche a chi non è motociclista, alle famiglie, ai bambini, perché quello che vogliamo trasmettere è lo spirito di condivisione, libertà e passione che da sempre ci accompagna — spiega Maurizio Talamona, titolare dello storico punto di riferimento per gli harleysti — Un ringraziamento speciale va al Comune di Gazzada Schianno, che ci supporta con entusiasmo e grande disponibilità, a tutti i partner che hanno creduto in questo progetto e a tutte le persone che in questi ci anni ci hanno accompagnato. Senza di loro, un evento di questa portata non sarebbe possibile. Vi aspettiamo numerosi il 7 e 8 giugno per vivere insieme un weekend all’insegna della musica, del divertimento, delle moto e, soprattutto, delle emozioni».

Non resta che segnare le date in calendario: sabato 7 e domenica 8 giugno. Nessuna scusa, Harley Park vi aspetta per un fine settimana carico di emozioni.

Scarica la locandina

Informazioni utili

Quando

Sabato 7 giugno, dalle 10.00 alle 21.00

Domenica 8 giugno, dalle 10.00 alle 17.00

Dove

Harley-Davidson Varese, Gazzada Schianno

Come arrivare

E’ possibile raggiungere il luogo dell’evento anche in treno, scendendo alla stazione di Gazzada Schianno-Morazzone, a due passi dalla festa.

Parcheggi

Sono state predisposte ampie aree per il parcheggio di moto e auto, per accogliere al meglio tutti i partecipanti.

Contatti

Via Italo Cremona 42B 21045 Gazzada Schianno

T: +39 0332 332663

@:corinna@harley-davidson-varese.com

Sito | Facebook | Instagram