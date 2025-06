Giornate della Lavanda: vivi l’estate con tutti i sensi, da Agricola Home&Garden

Dal 7 al 15 giugno, l’estate prende forma, colore e profumo in un evento unico nel suo genere. Le Giornate della Lavanda tornano da Agricola Home&Garden, trasformando il garden center di Varese in un angolo di Provenza dove rilassarsi, imparare, sognare

C’è un momento, ogni anno, in cui la natura esplode in bellezza e delicatezza. I colori si fanno più intensi, l’aria si riempie di profumi sottili e il tempo sembra rallentare. È il momento della lavanda, fiore simbolo dell’estate. A Varese, quel momento si celebra con un evento speciale: le Giornate della Lavanda da Agricola Home&Garden.

Un angolo di Provenza nel cuore di Varese

Dal 7 al 15 giugno, il garden center di via Pisna si veste di lilla e di profumo. Le Giornate della Lavanda non sono solo un’occasione per acquistare piante ma un vero e proprio invito a immergersi in un’atmosfera che ricorda la Provenza. All’interno del garden sarà possibile scoprire e portare a casa diverse varietà di lavanda, ognuna con le sue caratteristiche, i suoi riflessi e il suo profumo inconfondibile.

Ma l’esperienza va oltre il giardinaggio. Per chi ama portare un tocco di natura nella propria quotidianità, gli spazi di Agricola offrono molto di più: composizioni floreali, oggetti d’arredo profumati, idee decorative e suggerimenti su come utilizzare la lavanda in casa, tra biancheria fresca e tisane rilassanti.

Due appuntamenti speciali sabato 7 giugno

All’interno della settimana della lavanda, sabato 7 giugno sarà una giornata particolarmente ricca di proposte. Alle ore 10.00 si terrà il laboratorio creativo “Acquerelli Provenzali”, un workshop dedicato alla pittura ad acquerello ispirata ai colori della lavanda. Non servono competenze artistiche: l’incontro è aperto anche a chi si avvicina per la prima volta a questa tecnica, in un clima disteso e naturale.

Sempre sabato, alle ore 10.30, è in programma un incontro gratuito dal titolo “Lavanda e dintorni – i giardini estivi profumati”. I vivaisti di Agricola accompagneranno i partecipanti in un percorso tra le piante del garden center, illustrando le migliori varietà di lavanda e suggerendo accostamenti con altre essenze aromatiche e ornamentali per valorizzare balconi, giardini e terrazzi.

Info utili

Le Giornate della Lavanda si si tengono dal 7 al 15 giugno, ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00, nel garden center di in via Pisna 1 a Varese. L’accesso è libero, così come la possibilità di esplorare gli spazi, lasciarsi ispirare dagli allestimenti e incontrare gli esperti presenti.

Per chi desidera partecipare ai laboratori, è consigliata l’iscrizione attraverso il sito ufficiale dell’evento o contattando direttamente Agricola. Ulteriori informazioni sono disponibili scrivendo all’indirizzo info@agricolashop.it o telefonando allo 0332 313145.

Agricola vi aspetta per viverla insieme.

Contatti

Agricola Home&Garden

in via Pisna 1, Varese

T: +39 0332 313145

supporto@agricolashop.it

Facebook | X | Youtube | Instagram | Pinterest