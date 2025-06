A Brezzo di Bedero la “Sagra del Cinghiale”: tre giorni di sapori e musica tra tradizione e convivialità

Dal 6 all’8 giugno torna l’atteso appuntamento gastronomico organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la squadra di caccia La Valtravaglia. In programma piatti tipici a base di cinghiale e intrattenimento musicale dal vivo

Via Baumgartner si prepara ad accogliere un weekend all’insegna del gusto e della socialità con la nuova edizione della Sagra del Cinghiale, evento organizzato dalla Pro Loco di Brezzo di Bedero in collaborazione con la squadra di caccia al cinghiale La Valtravaglia. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 il piccolo borgo affacciato sul Lago Maggiore si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale e delle serate all’aria aperta.

Programma gastronomico e intrattenimento

L’apertura degli stand gastronomici è prevista:

Venerdì 6 giugno a partire dalle ore 19, accompagnata dalla musica live di DJ Orsetto;

Sabato 7 giugno con doppia apertura alle ore 12 e alle 19, con intrattenimento musicale a cura di DJ Simone;

Domenica 8 giugno con apertura dalle ore 12, fino a esaurimento scorte.

Protagonisti indiscussi del menù saranno i piatti a base di cinghiale: pasta con ragù di cinghiale, hamburger di cinghiale e la tradizionale polenta con spezzatino, preparati secondo ricette tipiche del territorio.

Tradizione e comunità

La Sagra del Cinghiale è un momento molto atteso dalla comunità locale e dai visitatori, che ogni anno affollano il paese per vivere un’esperienza di convivialità autentica, tra sapori decisi e musica dal vivo. Un’occasione per riscoprire le radici culinarie e culturali della Valtravaglia e per sostenere le attività della Pro Loco e dei volontari che rendono possibile l’evento.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere un fine settimana immersi nella tradizione gastronomica e nella calorosa accoglienza della comunità di Brezzo di Bedero.