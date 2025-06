Brew Beat Fest: tre giorni di birra, musica e divertimento a Varese con “50&50”

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno l’area intorno al birrificio di via Merano si trasforma in un grande spazio con grandi birre, concerti e cabaret e con una copertura che garantisce l’evento anche in caso di maltempo

Talvolta l’espressione “eccellenza del territorio” è utilizzata a sproposito, ma non è certamente questo il caso. Già, perché il birrificio “50&50” di Varese è a tutti gli effetti un’azienda capace di lasciare il segno nel proprio campo ben oltre i confini locali, all’interno del proprio settore.

Nel febbraio scorso infatti, “50&50” ha conquistato il titolo di “Birrificio dell’Anno” all’interno della rassegna organizzata a Rimini da Unionbirrai, la massima associazione di categoria della birra artigianale italiana. Un risultato che è stato il culmine di un percorso che ha visto i prodotti realizzati in Valle Olona vincere numerosi premi nei concorsi nazionali e internazionali negli ultimi anni.

“50&50”, che è stato fondato da Alberto Cataldo ed Elia Pina, compie undici anni di attività e li vuole festeggiare insieme ai suoi – tanti – affezionati clienti con un evento che raduna birra, musica, cabaret, gastronomia e tanta voglia di trascorrere in amicizia un po’ di tempo libero.

Nel fine settimana tra venerdì 6 e domenica 8 giugno, gli spazi intorno al birrificio (in via Merano 5 a Varese, proprio di fronte alla palestra “Falaschi” e nei pressi della scuola “Manfredini”) si trasformeranno in una area feste completa (960 metri quadrati di zona pubblico al coperto) per trascorrere tre serate clamorose.

BIRRA E CIBO

La birra, ovviamente, non può mancare: alle spine ci sarà l‘amplissima proposta targata “50&50” con numerosi stili e gradazioni e tutti i prodotti premiati nei maggiori concorsi europei, da Norimberga a Bruxelles, da Barcellona a Rimini (dalla IPL Graziella alla session IPA God of Life; dalla pils Manbassa alla baltic porter Danko e tante altre ancora). Un punto birra sarà nei pressi del palco ma verrà aperta anche la “tap room”, vera e propria casa di “50&50”.

Per quanto riguarda il cibo, saranno presenti tre truck strepitosi come Kitchen Rebels, The Bull Brothers e il Zucchiati Food Truck. Nel menu carne alla griglia, fritti, panini e proposte “veg”.

MUSICA E SPETTACOLO

Ma il Brew Beat promette di essere anche un vero e proprio festival di musica e spettacolo con un programma molto ricco di concerti ed esibizioni. L’ingresso agli show è gratuito.

Venerdì 6 si comincia con il rocksteady e le sonorità giamaicane degli The Appetizers, seguiti dal punk rock di Tommi E.G.O. (Tommi e gli onesti cittadini). La chiusura è invece affidata al reggae-dub elettronico grazie al dj set di Swikkish.

Sabato 7 giugno spazio al grande jazz con il Naima Faraò 5tet (con Matteo D’Ignazi, Andrea Dominoni e Jack Zorzi) e con la sua voce magnetica e il suo spirito libero. Poi toccherà al produttore milanese Daykoda con il suo Hybrid Set, uno dei progetti più originali della scena elettronica italiana. Infine Tres con il suo repertorio drum n bass.

Domenica 8 infine largo al cabaret: il palco di Valle Olona ospiterà Enzo Emmanuello con la sua comicità surreale e nonsense e Roberto De Marchi, comico, pittore e genio folle.

IL PROGRAMMA COMPLETO