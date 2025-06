“Un giorno da pompiere”, a Cassano Magnago un weekend con dimostrazioni e attività per bambini

A Cassano Magnago torna “Un giorno da pompiere“: tre giorni – dal 6 all’8 giugno 2025 all’area feste comunale di via I maggio – per conoscere più da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco, un corpo fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità. Ma anche per stare insieme.

L’evento, che giunge alla sua terza edizione, è dedicato alla memoria di Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, i due vigili del fuoco del distaccamento Busto Arsizio-Gallarate scomparsi nel 2022.

Terza edizione, questa volta su tre giorni.

Il programma si apre venerdì 6 giugno, con l’inaugurazione della manifestazione alle ore 18:00, seguita dall’apertura della cucina alle 19:00 per tutti coloro che desiderano gustare specialità locali. Alle 20:30 sarà possibile assistere al cabaret con Stefano Chiodaroli, un momento di intrattenimento che promette di coinvolgere il pubblico. La serata proseguirà con una festa country alle 21:30, accompagnata dal gruppo musicale “4 Steps in Place“. L’evento terminerà con la chiusura prevista per le 01:00.

Il sabato 7 giugno la festa si apre alle 10:00, arricchita da un percorso speciale dedicato ai bambini, gonfiabili e mezzi dei Vigili del Fuoco che permetteranno di vivere un’esperienza unica. Alle 14:00 si terrà un raduno del Vespa Club Busto Arsizio, seguito alle 15:00 da una manovra dimostrativa dei Vigili del Fuoco. Alle 19:00 il palco sarà animato dalla musica del duo Just Duo, e la serata proseguirà dalle 22:00 con il grande evento Disco Radio fino alle 01:00.

Domenica 8 giugno sarà la giornata conclusiva dell’evento. Le attività cominceranno alle 10:00 con l’apertura del percorso e la possibilità di partecipare a giochi e attività interattive. Alle 14:30 sarà il momento dei ringraziamenti ufficiali, seguiti alle 15:00 dalla manovra dei Vigili del Fuoco con il Corpo Regionale Lombardo. Alle 16:00 si svolgerà una competizione di tiro alla manichetta tra il Corpo dei Vigili del Fuoco di Varese e quello di Como. La giornata si concluderà con l’aperitivo del pompiere alle 18:00 e la chiusura dell’evento alle 20:00.

L’iniziativa, che ha fin dalla prima edizione conquistato l’attenzione della comunità, non sarebbe stata possibile senza il fondamentale supporto degli sponsor. Tra questi, si annoverano importanti realtà del territorio, come Tradate Gomme, Battistella Foraggi, Greentek, Giovanni Tropeano, Lo scoiattolo, Master Boxe, Paracadutisti Varese, Pt Room, Il Brand consulenti d’immagine, Santinon Edilizia, Cmt Motor Busto Arsizio, Ofb, Marchini Piante, Carrozzeria Fratelli Caccia, Camoscio D’oro, Fitcative, agriturismo Il contado del gobbo, Ciemme Cablaggi, Black Tiger, Bandera, concessionaria Martignoni, Dolce Hotels, Iper Tosano, Laborplast, Zeus, che hanno reso possibile la realizzazione di un evento di questa portata.