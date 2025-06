Luvinate Solidale: torna la sagra della porchetta per aiutare una missione in Congo

Domenica 8 giugno presso il Parco del Sorriso a Luvinate ritorna la quinta edizione della “Sagra della Porchetta”, evento gastronomico molto atteso per la qualità e bontà gastronomica, ma con una finalità preziosa e nobile: da sempre tutte le risorse sono destinate a sostegno della missione delle Suore di San Giuseppe di Torino che, nelle regione di Plateau Bateke in Congo, sostengono da anni attività scolastiche, sanitarie e sociali a favore della popolazione. In particolare la scuola locale è gemellata con la Scuola Primaria Pedotti di Luvinate.

CIBO, FORMAZIONE, LAVORO – Nel corso delle quattro edizioni passate, i fondi raccolti hanno permesso di realizzare importanti progetti a beneficio della popolazione locale. In ambito scolastico, si è contribuito a garantire borse di studio a studenti meritevoli, ma privi di mezzi, offrendo loro un’opportunità concreta di costruirsi un futuro migliore. Inoltre, è stato possibile fornire integrazioni salariali agli insegnanti, valorizzando il loro prezioso lavoro e rafforzando il sistema educativo locale. Non meno significativi sono stati gli interventi in campo nutrizionale, dove l’impegno si è concentrato nell’assicurare alimenti sani e nutrienti alle persone malnutrite, in particolare ai bambini, contribuendo a combattere la piaga della denutrizione che colpisce molte famiglie della zona.

APERTURA DI UN CENTRO SANITARIO – Tuttavia, è in ambito sanitario che la missione ha potuto fare il salto più importante, grazie anche alle energie e risorse canalizzate proprio attraverso la Sagra. Il progetto ha visto la costruzione di un centro di sanità, un punto di riferimento essenziale per la comunità. Successivamente, la struttura è stata potenziata con l’installazione di pannelli solari, garantendo autonomia energetica, e dotata di attrezzature medico-sanitarie moderne, tra cui un ecografo, strumento fondamentale per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle giovani mamme in gravidanza. A completare il progetto, è stato avviato un corso di formazione per due infermieri, affinché potessero imparare a utilizzare l’ecografo in maniera autonoma e competente.

PICCOLO MOTORE DI CAMBIAMENTO – «La sagra non è soltanto una festa della tradizione culinaria, ma un vero e proprio motore di cambiamento e di speranza per chi vive in condizioni di estrema fragilità. Anche attraverso momenti di convivialità –sottolinea Carlo Bianchi, uno degli animatori del progetto- si possano costruire ponti di fraternità e progetti di sviluppo umano autentico».

L’EVENTO, TRA CIBO E LABORATORI PER RAGAZZI – La porchetta arriverà come ogni anno direttamente da Campli, in Abruzzo. Sarà possibile pranzare presso il Parco o comprare da asporto, tramite prenotazione. Al termine del pranzo, per i bambini, sarà possibile divertirsi in un “Laboratorio di Fumetti” a cura di Tommaso Bianchi (necessaria la prenotazione scrivendo a zcbianchi@gmail.com). L’evento è organizzato su sostegno dell’Ammistrazione Comunale, ProLoco Luvinate, Alimentari Bianchi di Casciago.