Sedicesima edizione della Summer fest in Oratorio San Luigi a Verghera di Samarate (via Mazzini 35), venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno.

Il venerdì si potrà cenare con un piatto particolare: “polenta e cinghiale” preferibilmente con prenotazione, la serata continua con l’animazione dalla musica dal vico con i ”Ticket group”.

Al sabato ritorna con grande richiesta il Calcio no stop, con 8 squadre che inizieranno già dal nel primissimo pomeriggio a sfidarsi per riuscire a raggiungere le semifinali e finali della domenica. Sarà possibile rinfrescarsi con dell’ottimo aperitivo prima di iniziare a cenare insieme con le prelibatezze della nostra cucina.

Per concludere la serata un’ottima spaghettata aglio e olio per andare a casa con la pancia piena!

La domenica giornata di grande eventi, in primis le semifinali e finali di calcio per decretare la squadra vincitrice di questa edizione e per tutto il pomeriggio ci si potrà sfidare al calcetto balilla umano e per i più piccolo gonfiabili per divertirsi con i propri amici. Sempre nell’ora di cena lo stand e il bar saranno aperti per voi. Come concludere la festa? Con della musica dal vivo ”il Piano B band” che animerà la nostra serata.

Venerdì, lo stand gastronomico e il bar saranno aperti alla sera con salamelle, braciole, bruschette, pizza fritta e molto altro, con dell’ottima birra e vino freschi per passare una serata in compagnia, diversa dal solito, mentre sia il sabato che la domenica saranno aperti da inizio attività.