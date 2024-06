Sapore e croccantezza a Biandronno con la sagra “Frittissima… e non solo”

Lasciatevi conquistare dall’irresistibile combinazione di sapore e croccantezza mentre vi immergete in un’esperienza gastronomica che vi lascerà a bocca aperta. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 giugno al Bosco del Fauno a Biandronno

Sabato 16 e domenica 17 giugno, al Bosco del Fauno di Biandronno, appuntamento con “Frittissima… e non solo”.

Organizzato dalla pro loco di Biandronno, l’evento proporrà un golosissimo menù a base di fritti: dalla famosissima mozzarella in carrozza della Pro Loco allo gnocco fritto con salumi, dagli anelli di totani ai pesciolini passando per i nuggets, le verdure pastellate, le patatine fritte e il dessert, il tutto accompagnato da birra a volontà.

La domenica, in aggiunta, sarà disponibile anche un primo piatto. Il banco gastronomico sarà attivo sabato e domenica rispettivamente dalle ore 19.00 alla 1.00 e dalle ore 12.00 alle 18.00.

Non solo cibo…

Non mancherà l’intrattenimento musicale: sabato sera suonerà sul palco il gruppo dei The fab Rock Bad 3ioGino (scarica la locandina), mentre domenica, a partire dalle ore 11, la Scuola Materna Mater Misericordiae di Biandronno proporrà uno spettacolo per tutti (scarica la locandina).

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato al weekend successivo, quello del 22 e 23 giugno.

Sponsor dell’evento