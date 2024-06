MetalHeads for Children a Castronno per il Ponte del sorriso

All’nterno della sagra della ProLoco dal 21 al 23 giugno all’area festa di Castronno, sabato 22 giugno c’è il MetalHeads for children. Il ricavato servirà ad acquistare un lettino per la Neonatologia

Dare spazio alla musica metal, valorizzare il territorio e soprattutto fare del bene a sostegno dei bambini in ospadale sono gli obiettivi del MetalHeads for children, il festival dedicato alla musica metal in programma all’area feste di Castronno il 22 giugno per raccogliere fondi a sostegno del Ponte del Sorriso.

La kermesse si inserisce all’interno della sagra della Pro Loco di Castronno dal 21 al 23 giugno. Sul palco mobile della rassegna numerose band rock e metal italiane, più un gruppo tedesco, già tra i protagonisti del Waken open air della Waken Foundation che aderisce all’iniziativa solidale.

Ideatori e promotori del MetalHeads for children sono tre musicisti Paola Comolli, Davide Sbrana e Marco Nasoni (a dx nella foto sopra con i primi due).

«L’idea era creare un evento capace di dare spazio a brani metal originali e che avesse allo stesso tempo un obiettivo sociale. Da qui è nata la collaborazione con il Ponte del sorriso, che si occupa dei bambini ricoverati in ospedale, che si occuperà di diverse iniziative rivolte ai più piccoli durante il festival e cui andrà l’intero ricavato della giornata di sabato 22 giugno», spiega Paola Comolli.

I fondi raccolti contribuiranno all’acquisto di un lettino di rianimazione con lampada riscaldante per la Neonatologia dell’ospedale Del Ponte di Varese.

Di seguito il programma della manifestazione

Venerdì 21 Giugno

DALLE ORE 19

Apertura dello stand gastronomico

Truccabimbi e gonfiabili a cura dei volontari della Croce Rossa

DALLE ORE 21.30

Inizio concerto con BIGWAVE – cover rock

Sabato 22 Giugno

METALHEADS FOR CHILDREN

DALLE ORE 14

Truccabimbi, gonfiabili, laboratori creativi e altre attività per i bambini organizzate e gestite dai volontari del Ponte del Sorriso, presente per tutta la giornata anche con uno stand informativo.

Apertura dello stand gastronomico

ALLE ORE 15.30

Spettacolo circense della Famiglia Macaggi.

A seguire un laboratorio con musicisti e volontari per avvicinare i bambini al riconoscimento uditivo degli strumenti di una band musicale contemporanea.

DALLE ORE 17.30

Live musicale con gli allievi della scuola di musica Delay House of Art di Samarate, diretta da Roberta Raschellà, chitarrista di Giusi Ferreri.

A seguire il laboratorio Sound Check, organizzato da musicisti volontari per visitare lo speciale palco mobile della rassegna che si apre “come un transformer” nell’area feste e capire, dall’interno, come funziona un concerto (è richiesta l’iscrizione).

DALLE ORE 19:30

Concerto delle 4 band protagoniste dell’evento presentate da Gianni Cioffi, presidente dell’associazione “I Plateali”:

ANCIENT TRAIL – Power Metal – Varese

VIS MORBIDA – Progressive Metal – Varese

SIX DAYS TO CHANGE – Melodic Death Metal – Varese

EXTINCT – Thrash Metal – Germania, band presente al Wacken Open Air 2023

Nell’orario di cena, oltre al banco gastronomico con patatine, birra, panini e salamelle gestiro dalla Pro Loco di Castronno, sarà presente anche lo stande del TumiTurbi di Varese, con vino e proposte vegetariane e vegane.

La partecipazione alla giornata MetalHeads for Children è a offerta libera, con possibilità di garantirsi il Metal Pass attraverso la prenotazione a QUESTO LINK.

Il Metal Pass garantisce l’accesso all’area feste che ha una capienza massima consentita. Basterà esibire il Metal Pass all’ingresso dell’area feste per ottenere il braccialetto “Metal Band” (in stoffa, con il logo del festival, in ricordo della rassegna).

QUI la locandina

Domenica 23 giugno

DALLE ORE 19

Apertura dello stand gastronomico

Gonfiabili e truccabimbi

DALLE ORE 17

stand “gruppo cinofilo CIAC progetto Diana “ con educatori e cani pet therapy

DALLE ORE 20

Inizio concerto con

ANESTHESIA – metallica tribute band

SKLEM – alternative punk band

Per maggiori informazioni metalheadsforchildren@gmail.com.