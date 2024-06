Spaghetti allo scoglio, gamberoni alla piastra e paella: a Carnago torna la “festa del pesce”

A Carnago è tutto pronto per la quarta edizione della Festa del Pesce. Saranno due i weekend dove si potrà chiacchierare, ballare e gustare il menù a base di pesce.

Tutte le sere si cenerà a partire dalle 19.00, con uno appetitoso menù: spaghetti allo scoglio, tortelli di baccalà, fritto misto, grigliata di pesce, branzino e gamberoni alla piastra, baccalà con polenta, paella, ma ci saranno anche piatti adatti a chi ama la carne o è vegetariano.

Il bar sarà sempre aperto con birra a fiumi, aperitivo dedicato alla festa e il famoso e ricercato Asfaltino, un digestivo irresistibile.

La domenica si pranzerà a partire da mezzogiorno. Per l’occasione nel menù ci sarà anche la paella fino ad esaurimento.

E dopocena, via libera alle proposte musicali:

Venerdì 14 giugno

ore 21,00 danza e musica con PERFECTA COMBINACIÒN e DJ MAURINO

Sabato 15 giugno

ore 21.00 serata top con la spettacolare e coinvolgente URLO show BAND

Domenica 16 giugno

ore 16.00 Dance with me? La KRI Academy coinvolgerà tutti con spettacoli danzanti

ore 21.30 Musica con FOTTUTA MARMELLATA gruppo INDIE ROCK

Il secondo weekend

La seconda settimana porterà qualche novità a sorpresa in ambito gastronomico, e ottime proposte musicali, un week tutto da scoprire.

Venerdì 21 giugno

ore 21.00 doppio evento dal vivo con LE DELAY un gruppo tutto al femminile

ore 22.00 RiCover band ROCK THERAPY

Sabato 22 giugno

ore 21.00 si balla con la band I VANDALI

Domenica 23 giugno

pranzo a mezzogiorno specialità a sorpresa

ore 16.00 Dance Show orientale con Manuela e Laura del gruppo Le Notti di Sherazade

ore 16.30 esibizione della scuola di ballo New HARMONY DANCE

ore 21.00 Musica dal vivo con PATRIZIO E PATRIZIA

L’evento si terrà nella tensostruttura della Pro Loco a Carnago, in via Rione Bregana 2, e nell’area esterna dell’Azienda Agricola Cogo Giorgio dove si possono vedere molti animali da fattoria, mucche, cavalli, asinelli, pony, capre, pecore, pavoni. Inoltre è presente un’area attrezzata per bambini, e una gustosa Agrigelateria con vendita di prodotti locali.

Parcheggio interno e vie limitrofe e sarete direttamente nel cuore della festa.

L’evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 347 4325807

@: proloco.carnago@tiscali.it

Facebook