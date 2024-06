Morosolo si riempie di iniziative: ecco il programma dell’edizione 2024 di Morosoccer

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno piatti BBQ, panzerotti, torneo di calcio 7vs7, basket 3vs3, tornei per i bambini la domenica mattina, mercatini di hobbistica e artigianato, musica dal vivo, il chiringuito la sera di sabato, la lotteria per la Casa del Giocattolo Solidale e tanto tanto altro

“Morosoccer, la sagra del calcio” è arrivata all’edizione 2024. Appuntamento all’Oratorio di Morosolo, piazza Giovanni XXIII dalla sera di venerdì 14 giugno fino al primo pomeriggio di domenica 16 giugno.

Un evento che mescola sport, divertimento, ottimo cibo e solidarietà. Ad organizzare un gruppo di amici, riuniti in un’associazione sportiva dilettantistica che per uno scherzo della tecnologia si chiama Asd Bidone. Ci saranno piatti BBQ deliziosi, panzerotti cucinati secondo la tradizione pugliese, un torneo di calcio 7vs7 combattuto e leale, il basket 3vs3, i tornei per i bambini la domenica mattina, mercatini di hobbistica e artigianato, musica dal vivo, il chiringuito la sera di sabato e tanto tanto altro.

IL PROGRAMMA



VENERDÌ 14 GIUGNO

Si parte alle 20 di venerdì 14 giugno con il torneo di calcio a 7 sul mitico campo di Morosolo, mentre sotto i gazebo nell’area feste allestita in collaborazione con la Pro Loco di Casciago sempre all’interno degli spazi dell’oratorio dalle 21 si alterneranno sul palco la musica dal vivo con “Medallica” e “The Good Vibes”. Si potrà cenare con panini, salamelle, patatine, formaggi locali del Caseificio Il Ronco (a km0 che più 0 non si può), hot dog, tomini e come piatto speciale i mitici panzerotti by Tota Brothers (fino ad esaurimento). Sempre dalle 21 si potrà gustare qualche cocktail aspettando il Chiringuito.

SABATO 15 GIUGNO

Sabato si parte alle 14 con le partite del torneo di calcio a 7 per una giornata interna di partite e divertimento sul campo di Morosolo: finalissima prevista intorno alle 22, compatibilmente con l’andamento della manifestazione. Sempre alle 14 la prima grande novità di questa edizione: partirà il primo Bidone BBQ Academy, per qualche ora passata insieme, per appassionati, principianti e novizi alle prime armi, per capire il funzionamento di quegli affascinanti barbecue a sfera (QUI IL FORM PER ISCRIVERSI https://forms.gle/jX6D65sur3uLgQ1N8 – 20€ a testa, max 15 persone).

Alle 16 altra novità: partirà dal Parco dei Ciliegi la Camminata Metabolica, a pochi metri dall’Oratorio di Morosolo con ingresso dalla stessa struttura: si tratta di un’attività all’aria aperta adatta a tutti che alterna la camminata a semplici esercizi di stretching e potenziamento, con la speciale F-Band con cui la trainer Laura Colombo darà istruzioni ai partecipanti che indosseranno le cuffie e spiegherà gli esercizi che permettono di riattivare il metabolismo, stimolare la circolazione, migliorare la postura, tonificare, migliorare l’umore e dare un aiuto per portare nuove e sane abitudini nella propria vita. QUI IL FORM PER ISCRIVERSI https://forms.gle/DHCFYFhApERRcNTq8 (15€ a testa, il ricavato sarà devoluto in beneficenza)

Alle 17, nel tardo pomeriggio, ritrovo sul campo da basket e a seguire via al torneo 3vs3 con premiazioni al termine delle gare (per info e iscrizioni asdbidone@gmail.com).

Alle 19 circa apre la cucina con tutta l’offerta nel menù e due piatti speciali preparati dai nostri esperti grigiatori BBQ (fino ad esaurimento): le costine BBQ preparate con una cottura lenta e glassate con salsa barbecue e il Pulled Pork, dalla carne tenera e succulenta, condita con salsa bbq e gustata in un panino.

La serata sarà ricca di eventi: dalle 18 apre il chiringuito, spazio dedicato ai cocktail e al divertimento con Dj Jerry, alle 21 Maxi Schermo per l’esordio dell’Italia ad Euro 2024 contro l’Albania sul campo da pallavolo, alle 22.45 Dj Jerry torna in console per far ballare tutti con la sua musica e i suoi orsetti.

DOMENICA 16 GIUGNO

Domenica 16 giugno è il giorno dedicato ai più piccoli e alla solidarietà. Dalle 9.30 sul campo di Morosolo via alle partite di calcio dei tornei di bambini e bambine, mentre sul campo da basket partiranno le sfide a canestro sempre dedicate agli atleti e alle atlete più giovani. Dall’ingresso su piazza Giovanni XXIII partirà intorno alle 10 la camminata nella natura tra Morosolo e Mustonate guidata da Cecilia Zanzi, tecnico agronomo, responsabile del laboratorio di biocontrollo, sviluppo progetti europei, progettazione di giardini in Fitoconsult. Il percorso è di poco più di 2 chilometri ed è semplice, adatto a grandi e piccini e si può anche portare il proprio amico a 4 zampe (al guinzaglio, mi raccomando). QUI IL FORM PER ISCRIVERSI https://forms.gle/FPm9icctJhTh6stf7 (5€ a testa, il ricavato sarà devoluto in beneficenza).

Per chi resta a Morosolo spazio al laboratorio per grandi e piccoli per scoprire i segreti delle api e del miele insieme a Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago. Alle 12 apre la cucina con tutta l’offerta nel menù e come piatto speciale il Bidone Double Smash Burger, un hamburger doppio succulento e delizioso (fino ad esaurimento).

Alle 14 ci sarà infine l’estrazione della lotteria “Bidone for La Casa del Giocattolo Solidale” (https://www.lacasadelgiocattolosolidale.it/), realtà varesina che dona beni materiali come giocattoli, ma anche esperienze sportive, didattiche e ludiche ai bambini meno fortunati. L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sulle pagine social di Morosoccer (FB e IG).

Durante la manifestazione ci saranno parcheggi a disposizione negli spazi di via Verdi, via Rossini di fronte al cimitero, piazza Giovanni XXIII fronte oratorio e zona parco dei ciliegi, piazzale degli autobus di Morosolo in via san Martino rispettando gli spazi e garantendo al pullman di linea il passaggio e la possibilità di girare. In caso non ci fossero più posti, c’è la possibilità di lasciare l’auto in stazione o nello spiazzo della ex Franz Isella e percorrere a piedi via Manzoni, raggiungendo l’oratorio con una passeggiata di pochi minuti. Si invitano tutti i presenti a rispettare le norme e ad evitare comportamenti che possano creare disagi ai cittadini e alla comunità