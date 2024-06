Sesto Calende dà inizio alla stagione delle sagre dei rioni: la festa ai Mulini

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno Sesto Calende è pronta a riabbracciare la stagione delle sagre dei rioni, gli appuntamenti estivi di natura campestre in preparazione al palio di settembre, quando i dragonboat dei quartieri e delle frazioni della città si danno battaglia a colpi di remi sul Ticino.

Come vuole la tradizione, a dare il via all’estate sestese è il rione dei Mulini, che ha organizzato la festa al parco pubblico di via Cattaneo dove sarà allestito lo stand gastronomico.

La cucina: ogni sera un piatto speciale e le immancabili alborelle

La cucina del Rione Mulini si caratterizza per la qualità degli ingredienti e dei piatti proposti.

«Ogni sera proporremo un piatto speciale – spiegano l’associazione rionale -. Venerdì 14 avremo la Torta dei Mulini, un frangipane alle albicocche, mandorle e pistacchi prodotto dagli allievi cuochi dell’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate. Sabato 15 proponiamo Il raviolo dei Mulini, sfoglia verde agli asparagi e ripieno di ricotta, condito con una salsa alla toma nostrana. Domenica 16 chiudiamo alla grande con la paella cucinata nella tradizionale pentola gigante».

Piatto ormai iconico della festa sono le costine alla brace: cotte sottovuoto a bassa temperatura per dodici ore, vengono brasate sulla brace di legna prima di essere servite. Croccanti al morso, racchiudono un cuore tenero e succulento che è una vera delizia per il palato. Proposto lo scorso anno, ha riscosso un notevole successo anche il polletto alla brace, da mangiare rigorosamente con le mani. Cotto sotto vuoto a bassa temperatura per sei ore, viene anch’esso brasato su brace di legna. Il risultato è carne morbida e rosa all’interno e pelle croccante all’esterno.

«Al fine di garantire la salubrità dei cibi, per la brasatura usiamo il carbone di legna artigianale di Calabria Carbone, prodotto utilizzando esclusivamente legni di leccio e faggio provenienti da boschi di proprietà dell’azienda – continuano -. Un’altra proposta per intenditori è il pulled pork: coppa di suino affumicata per sei ore, quindi sfilacciata e servita in un panino accompagnata dalla “coleslaw”, un’insalata di cavolo cappuccio e maionese tipica della tradizione culinaria anglosassone. Anche le proposte del bar sono all’insegna della qualità. Quest’anno ci siamo affidati ai mastri birrai del birrificio Forst di Merano. Potrete scegliere tra la chiara Kronen e la rossa Sixtus, mentre per la Weiss la scelta è ricaduta sugli specialisti bavaresi della Brauerei Weihentpehaner.».

Per chi predilige gusti più tradizionali le proposte alla griglia si concludono con la salamella XL e la polenta di Bertoldo di Lentate, passata alla griglia e servita con gorgonzola dolce e cremoso. Tra i fritti spiccano le alborelle, un piatto da “laghee” DOC, gli anelli di totano e la pizza fritta alla napoletana, un disco di pasta di pane fritto e condito con la pummarola e una spolverata di parmigiano.

L’intrattenimento

Venerdì 14, dalle ore 19, la festa sarà inaugurata con dalla squadra di “Quelli delle 7”, che tramite interviste in diretta radio vi racconterà il “dietro le quinte” della Festa dei Mulini. La serata continuerà con la musica del dj set e animazione sempre a cura di Radio Village Network. I più piccoli potranno partecipare alle attività organizzate per loro da Merilla.

Sabato 18 serata di pianobar e ballo con Calo, già ospite nelle precedenti edizioni, mentre i più piccoli parteciperanno ai laboratori organizzati dal Nido Famiglia “Scarabocchiando con Tiziana”.

La Storia della Festa dei Mulini

La festa del rione Mulini, giunta alla sesta edizione, è nata nel 2016 su impulso di alcuni componenti della squadra di dragon boat del rione che partecipa al tradizionale Palio Sestese. Allo scopo è stata fondata l’Associazione Mulini, che si configura come Associazione di Promozione Sociale, avente come finalità sostenere la partecipazione della squadra rappresentativa del rione al Palio Sestese e sostenere altre associazioni o realtà meritevoli aventi fini di utilità sociale ed operanti sul territorio comunale.

Nel 2018 è stata varata un’altra importante iniziativa: il concerto gospel di Natale alla chiesa dei Mulini. La partecipazione al concerto è gratuita e finanziata con i proventi della Festa dei Mulini. Le precedenti edizioni hanno riscosso un notevole successo soprattutto grazie all’attenta selezione dei cori ingaggiati, scelti tra le più talentuose formazioni del territorio. L’edizione 2024 è già stata fissata per sabato 30 novembre e vedrà esibirsi nuovamente i Soul Gift, premiato coro bustocco.