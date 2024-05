“Jannacci e dintorni” al Teatro Apollonio di Varese

Si terrà sabato 1 giugno 2024 alle 21 al Teatro Apollonio di Varese, in Piazza Repubblica, “Jannacci e dintorni“, spettacolo dedicato ai fans del grande artista milanese.

La Compagnia Filodrammatica “Entrata di Sicurezza”, diretta dal regista Massimiliano Paganini, promette una performance ricca di passione e talento, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni più amate del repertorio di Jannacci.

Con Massimiliano Paganini un team di musicisti e attori metterà in scena una rappresentazione coinvolgente delle opere di Jannacci: sul palco un cast importante, che vede Massimo Ciapparella e Daniele Colombo alla voce, Matteo Chiodini alle chitarre, Fabio Ferioli alla batteria, Mauro Ferrario alle tastiere, Alberto Porro chitarra e voce, Giacomo Ciapparella alla tromba e Davide Pilai al basso.

L’evento non sarà però solo un’occasione per godere di buona musica, ma avrà anche un fine benefico: il ricavato della serata andrà infatti a sostenere le attività della Nuova Casa Azaria, che offre accoglienza e supporto ai ragazzi e alle ragazze neomaggiorenni di Casa Sant’Antonio. Partecipare allo spettacolo significa quindi contribuire a una causa importante, a sostegno di giovani in difficoltà.

L’ingresso ha un costo unico di 10 euro, e la serata si svolge con il patrocinio del Comune di Varese. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della compagnia “Entrata di Sicurezza” (www.entratadisicurezza.it) e seguire gli aggiornamenti sulle loro pagine social su Facebook e YouTube.