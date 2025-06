Parte a Brezzo di Bedero la 51ª Stagione Musicale della Canonica

La musica colta torna a risuonare nella cornice suggestiva della Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero, dove sabato 5 luglio 2025, alle ore 21.00, si inaugura la 51ª Stagione Musicale della Canonica, una delle rassegne più longeve e apprezzate del territorio del Lago Maggiore. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo coniuga spiritualità, arte e paesaggio, trasformando l’esperienza dell’ascolto in un momento di intensa partecipazione culturale e collettiva.

Ad aprire il cartellone sarà il prestigioso Coro da Camera di Varese, diretto dal maestro Gabriele Conti, con il concerto intitolato Priceps Musicæ. Il programma, raffinato e suggestivo, propone un dialogo musicale tra Rinascimento e contemporaneità, intrecciando la polifonia sacra di Giovanni Pierluigi da Palestrina – di cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della nascita – con le atmosfere minimali e mistiche di Arvo Pärt, passando attraverso la ricchezza romantica di Mendelssohn, Brahms, Bruckner e Rheinberger.

Il repertorio comprende alcuni dei brani più significativi della musica corale sacra: Assumpta est Maria e Super flumina Babylonis di Palestrina, Summa di Pärt, Jauchzet dem Herrn di Mendelssohn, Warum ist das Licht di Brahms e Abendlied di Rheinberger. Un percorso musicale e spirituale che invita il pubblico a un ascolto profondo e meditativo.

Il Coro da Camera di Varese, nato all’interno del Civico Liceo Musicale di Varese e oggi affermata associazione culturale, è considerato tra le formazioni più qualificate del panorama italiano. Ha partecipato a festival nazionali e internazionali di primo piano come MiTo SettembreMusica, Alpenchorfestival e Musique en Morvan, e ha all’attivo tre incisioni discografiche dedicate al repertorio sacro e contemporaneo.

L’inaugurazione della stagione non è solo un evento musicale, ma anche un rito simbolico per la comunità locale e per tutti gli appassionati: è la conferma di una tradizione culturale viva, capace di rinnovarsi e aprirsi a nuovi orizzonti sonori. Direttore artistico della rassegna è il Maestro Fabio Bagatin.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.musicaincanonica.it

L’evento fa parte del ciclo “Nuovi Orizzonti Sonori” ed è realizzato con il contributo del Comune di Brezzo di Bedero, in collaborazione con l’Associazione Casa Paolo, il sostegno di Grand Luino e il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto.