Una Masterclass con il chitarrista Joscho Stephan a Villa Borromeo di Viggiù

Un’occasione unica per gli appassionati di chitarra e musica manouche: domenica 6 luglio alle ore 14:30, il celebre chitarrista Joscho Stephan terrà una Masterclass a Villa Borromeo, nel cuore di Viggiù (VA), in via Roma 47.

L’evento, organizzato da Atelier Arte Manouche con il patrocinio del Comune di Viggiù, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per musicisti, studenti e amanti del genere gipsy jazz. Stephan, riconosciuto a livello internazionale per la sua tecnica virtuosistica e il suo stile innovativo, condividerà con i partecipanti la sua esperienza e la sua visione musicale in un incontro ravvicinato e coinvolgente.

I posti disponibili per la masterclass sono limitati: è quindi consigliata la prenotazione scrivendo a info@atelierartemanouche.it oppure atelierartemanouche@gmail.com.