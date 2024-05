Nel mese di giugno arriva “Vergiate in Classica”

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca ‘E. Baj’ del Comune di Vergiate, con la direzione artistica del M° Roberto Bacchini, hanno organizzato la 12^ edizione della rassegna concertistica di Vergiate in Classica.

La rassegna si apre giovedì 6 giugno con Progetto Sur, con poesie e musica spagnole e argentine, prosegue giovedì 13 giugno con Trio Vivaldi e venerdì 21 giugno con Percorsi verticali con la partecipazione in un Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. La conclusione giovedì 27 giugno prevede una serata dedicata al Jazz come linguaggio con Claudio Salina Quartet.

In caso di bel tempo i quattro appuntamenti si terranno in piazza Baj alle 20.45, ma sono previste sedi alternative indicate nella locandina in caso di mal tempo.