“Clue on Stage: Cluedo” in scena a Cocquio Trevisago

The Benvenuto Players, compagnia di teatro amatoriale in lingua inglese della provincia di Varese, presentano Clue on Stage. Unisciti a noi in una divertente versione teatrale del classico gioco da tavolo, Cluedo. Scopri chi sono i sospettati in questa esilarante farsa in giallo. La signorina Scarlett, il professore Plum, la signora Peacock, il signor Green, la signora White e il colonnello Mustard vengono invitati ad una festa. Tutti sono sorpresi di scoprire di aver ricevuto lo stesso invito. Diventa presto chiaro che ognuno ha dei segreti da nascondere. Il mistero e la paura aumentano quando alcune persone intorno a loro iniziano a essere uccise… Chi è stato? Con cosa? E dove?

Clue on Stage è una commedia thriller per famiglie adatta ai maggiori di 12 anni.

Importante: l’evento si terrà interamente in inglese.

Prenotazione consigliata in https://www.ticketsource.eu/the-benvenuto-players