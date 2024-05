Ai Giardini Estensi di Varese l’opera “Butterfly”

Bell’appuntamento nel cuore di Varese per la rassegna teatrale “Terra a Laghi 2024”. Sabato 1 giugno i Giardini Estensi si trasformeranno in un teatro d’opera per la rappresentazione di “Butterfly”, un lavoro firmato da Teatro Blu, di e con Silvia Priori.

Teatro Opera uno studio su “Madame Butterfly” di David Belasco con le più belle arie di Puccini

CON IL SOSTEGNO DI NEXT – REGIONE LOMBARDIA E FON. CARIPLO

Di e con: Silvia Priori

Soprano: Kaoru Saito

Tamburi Taiko giapponesi: Gruppo Kotoji

Regia: Kuniaki Ida

Prod.: Teatro Blu (VA)

Butterfly è una storia d’ amore giapponese. Una delle storie d’amore più profonde che mai siano state concepite. Amore sensuale, erotico ma sublime. Butterfly è una geisha, un’artista del mondo che fluttua, canta, danza e vi intrattiene. Il resto è ombra, il resto è segreto. Raccontiamo la vicenda intima di Butterfly, la sua carica emotiva, la sua purezza, e la sua instancabile attesa in un’atmosfera esotica. La sua solitudine è l’alcova per sognare il desiderato incontro con il suo amato, una Penelope orientale che tesse le trame di un amore infinito, fedele, devoto, che va oltre se stessa. Cio-cio-san, si veste di speranza e aspetta. Aspetta il ritorno del suo amato.

E’ capace di aspettare e la sua attesa è intrisa di gioia, di ingenue aspettative, di sogni a colori, di incontri che mai si avverranno, di abbracci e di desideri. Ha fiducia, ed è convinta che la sua attesa si possa volgere in gioia nel momento in cui il pennacchio di una nave, un fil di fumo, dividerà in due l’orizzonte del mare di Nagasaki. La nostra Butterfly è la celebrazione della speranza sul confine fra realtà e illusione, dell’affetto materno fino a giungere all’ autoeliminazione per la felicità altrui.