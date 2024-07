A Lavena Ponte Tresa “John e Yoko, L’amore è libero, la libertà è amore”

Appuntamento a Lavena Ponte Tresa con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Venerdì 2 agosto alla Località alla Bröa in scena lo spettacolo “John e Yoko, L’amore è libero, la libertà è amore”

Regia: Bruna S. de Almeida

Di e Con:Elena Martelli e Martino Iacchetti

Produzione: Oltreunpo’ Teatro

Come si fa a sperare nella “pace”? Come si può sostenerla e difenderla senza incastrarsi nei tunnel oscuri delle necessità politiche, senza sembrare sostenitori di una parte o dell’altra ma solo del diritto alla vita? Si può, almeno, tentare di immaginarla, la “pace”, come qualcosa di reale e possibile?

Due artisti, ma ancora prima due persone, se lo chiedono…e non trovano risposta. Le domande diventano un tormento, le immagini degli orrori continui prendono il sopravvento e lo spettro della solita, conosciuta ed impotente rassegnazione è pronto a coprire ogni cosa. Poi, però, compare una nuova parola: “Immagina!”. Più che una parola un dolce imperativo, che trova linfa nel linguaggio universale dell’arte teatrale, della musica e della narrazione. “Immagina che non ci sia alcun paradiso, nessun inferno sotto di noi e sopra solo il cielo. Immagina tutte le persone che vivono la loro vita in pace”. Gli occhi si aprono, il respiro si calma e dal fondo del palco, come un suggerimento, come un’accensione, ecco i vestiti di John Lennon e Yoko Ono, pronti per essere indossati e condurre attori e spettatori in un viaggio emozionante, in cui provare a vedere la “pace” non più come utopia, ma come bisogno, unione, condivisione e libertà.