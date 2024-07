Tutti protagonisti con l’evento “Luino in Moda 2.0”

Visto il grande successo dell’anno scorso, con una presenza di 5000 persone, Luino si prepara a chiudere le vie principali del comune per l’evento “Luino in Moda 2.0”.

L’appuntamento è per sabato 27 di luglio dalle ore 21: obiettivo della serata è far vivere alla comunità un evento dedicato alla bellezza autentica, l’attività è organizzata dai commercianti luinese che danno un titolo a questo evento “La Moda Siamo Noi”.

«L’idea – spiegano gli organizzatori – è quella di toccare temi importanti come l’inclusione. A sfilare non saranno modelli professionisti ma gente del popolo: piccoli, grandi, anziani, donne, uomini, mamme, donne incinta, disabili, omosessuali e persone vittima di violenza per far sentire queste persone speciali nella corso della serata».

L’impegno dei commercianti è quello di riportare a Luino un’atmosfera nella quale tutti sono coinvolti. Il tutto con il supporto del comune di Luino Ascom parrocchia e Pro Loco.