Besozzo Open Air, Dj set con This is not

Venerdì 4 luglio dalle ore 18.00 fino a mezzanotte presso il Parco di via Milano a Besozzo l’Amministrazione Comunale organizza, in collaborazione con This is not, gruppo di Varese ad oggi punto di riferimento importante nel settore della musica elettronica e organizzazione eventi, una serata di musica e djset rivolta in particolare ai giovani.

Questo evento gratuito promette di animare Besozzo con musica e divertimento offrendo una serata speciale in cui il parco, recentemente oggetto di lavori di rinnovamento e miglioramento e pertanto spazio ideale per ospitare eventi all’aperto nella stagione estiva, in un’atmosfera rilassata e informale, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con un DJ set pronto a far ballare e divertire i ragazzi presenti con musica elettronica di alta qualità offerta dai DJ che si alterneranno alla consolle: Marco Dassi, Bozz e Lowpoly, battiti pulsanti e melodie ipnotiche per un viaggio musicale da ricordare. Punto di forza della serata è la sua gratuità, questo evento infatti sarà ad ingresso libero ed aperto a tutti, ragazzi e giovani ma anche adulti, per godere di un momento all’insegna del divertimento in uno spazio verde in centro al paese e facilmente raggiungibile. Sarà disponibile anche un corner food & drink. In caso di maltempo la serata si terrà sotto i portici coperti e nel cortile del Palazzo Comunale in via Mazzini 4.

Ingresso libero e gratuito per info bibliotecabesozzo@gmail.com – 0332/970195-2-229. L’evento è rivolto ai ragazzi e ai giovani dai 14 anni in su.