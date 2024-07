A Tradate cinque appuntamenti con “Cinema sotto le stelle”

Il Comune propone una rassegna di cinema all’aperto in diversi luoghi della città. Primo appuntamento questa sera, giovedì 11 luglio ad Abbiate Guazzone

Il Comune di Tradate propone a partire da questa sera “Cinema sotto le stelle”, cinque appuntamenti con proiezioni all’aperto in diversi luoghi della città, con inizio alle 21,30.

I primi tre film saranno proiettati ad Abbiate Guazzone, in piazza Unità d’Italia: si comincia questa sera, giovedì 11 luglio, con il film “Grease”; martedì 16 luglio è in programma “Top Gun Maverick”, mentre giovedì 18 luglio sarà proiettato “Il ragazzo e la tigre”.

Martedì 23 luglio l’appuntamento è in centro a Tradate, in piazzetta Mandela, con il film “Vacanze romane”, mentre l’ultima proiezione della rassegna sarà nel rione Ceppine, all’Oratorio di via Rossini sabato 27 luglio, con il film “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli”.

Ingresso libero.

In caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinema Teatro Paolo Grassi di via Bianchi.

Qui la locandina