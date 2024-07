“E…state in Paese”, a Cazzago Brabbia tre serate di teatro per tutta la famiglia

Gli eventi, con ingresso gratuito, si terranno in diverse location del paese e coinvolgeranno compagnie teatrali di grande talento

Il Comune di Cazzago Brabbia è lieto di presentare la rassegna estiva “E…state in Paese”, una serie di spettacoli teatrali che animeranno le serate estive con intrattenimento per tutta la famiglia. Gli eventi, con ingresso gratuito, si terranno in diverse location del paese e coinvolgeranno compagnie teatrali di grande talento.

Programma degli Eventi

Sabato 13 luglio ore 21.00

Spettacolo: “Stenterello nell’Isola dei Pirati”

Compagnia: I Pupi di Stac – Firenze

Luogo: Piazza della Chiesa

Il primo appuntamento vedrà la compagnia fiorentina “I Pupi di Stac” mettere in scena “Stenterello nell’Isola dei Pirati”. Un’avventura emozionante che farà divertire grandi e piccini.

Sabato 27 luglio ore 21.00

Spettacolo: “Meneghino e il Castello di Tremarello”

Compagnia: C’è un Asino che Vola – Castellanza

Luogo: Cortile Zaranc

Il secondo evento sarà curato dalla compagnia “C’è un Asino che Vola” di Castellanza, che presenterà “Meneghino e il Castello di Tremarello”. Un’opportunità per immergersi nelle tradizioni teatrali lombarde.

Sabato 10 agosto ore 21.00

Spettacolo: “Il Principe Ranocchio”

Compagnia: Compagnia Roggero – Angera

Luogo: Cortile dei Pescatori

La rassegna si concluderà con “Il Principe Ranocchio”, rappresentato dalla Compagnia Roggero di Angera. Un classico delle fiabe che affascinerà il pubblico di ogni età.

Informazioni Utili

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso l’oratorio di Cazzago. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Poste Italiane e la direzione artistica Teatro dei Burattini di Varese di Chicco e Betty Colombo e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere momenti di svago e cultura nel suggestivo scenario di Cazzago Brabbia.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito del Comune di Cazzago Brabbia o le relative pagine social.