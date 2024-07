Trent’anni di teatro, Pellicini si racconta in “Ne ho fatte di tutti i colori”

“Ne ho fatte di tutti i colori”, questo l’irriverente titolo del racconto teatrale di trent’anni di spettacolo – tra palcoscenico e direzione artistica – al centro del nuovo lavoro artistico dell’attore luinese Francesco Pellicini, in scena al Sociale di Montegrino mercoledì 31 luglio (ingresso gratuito) ad ore 21.00.

Una “prima” giocando in casa, uno spettacolo che si addentra nella storia umana e professionale dell’artista luinese che racconta e si racconta – con l’originalità scanzonata che lo ha sempre contraddistinto -, attraverso la musica, il cabaret, il teatro, la letteratura e la direzione artistica di stabili e festival.

Tutto ha inizio il 6 giugno del 1996, esattamente trent’anni fa, quando al Liceo Scientifico di Luino si indice un premio di poesia dedicato al Professor Michele Crimi.

“Galeotto fu quel mitico concorso!” – ci anticipa ai microfoni Francesco – Venni infatti premiato dal poeta Silvio Raffo avanti ad una platea incredula e divertita per aver scritto “I venti dell’amor traditore”. Fu per me un passaggio fondamentale, folgorante, perché solo lì capii che avrei dovuto seguire la mia strada liberandola da un futuro legale già segnato”.

La poesia di Pellicini verrà poi pubblicata sul Rondò, manifesto letterario fondato da Piero Chiara e Vittorio Sereni; da lì il passo sarà altrettanto breve perché a bussare alla porta di Francesco sarà proprio il celebre chansonnier Nanni Svampa…

“Grazie a Svampa – prosegue Pellicini – negli anni è poi arrivato tutto il resto: l’allestimento dei festival, gli incontri con Roberto Brivio, i Legnanesi, Francesco Salvi, Dario Fo, Gigi Riva, Andrea Vitali, Mogol, la direzione di stabili teatrali e persino il cinema tra i mille progetti da sempre svolti con grande passione ed estremo impegno. Lo spettacolo racconta proprio di questo. Simpaticamente, a modo mio, ma seguendo altresì un monito certamente “serio” per tutti i giovani che oggi si affacciano e si misurano con questo difficile mestiere”.

Sul palco del Sociale, ad accompagnare Francesco, il pianista Daniele Pacciorini e le due storiche spalle di Francesco: Fazio Armellini alla fisarmonica ed il fratello Paolo Pellicini alla chitarra.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità 2024, progetto sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, comune di Montegrino. Un particolare ringraziamento dalla direzione artistica del Festival altresì ai sostenitori privati “Grand Luino”, Ratti Luino, Hotel Internazionale, Planet e Opel Passeri.

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2024 ORE 21.00

TEATRO SOCIALE DI MONTEGRINO (ingresso gratuito)

Teatro, canzone, cabaret con:

Francesco Pellicini in “Ne ho fatte di tutti i colori”