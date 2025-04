Il Coro Divertimento Vocale in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio

I biglietti dello spettacolo sono in vendita su eventbrite o presso la sede LILT in piazza Plebiscito 1 a Busto Arsizio

Sabato 12 aprile alle 21 il Coro Divertimento Vocale si esibisce al Teatro Manzoni di Busto Arsizio per sostenere le attività di LILT Associazione Provinciale di Varese. Diretto dal Maestro Carlo Morandi, il coro proporrà una serata di musica pop e rock.

LILT Associazione Provinciale di Varese nasce nel 1948 come sede distaccata a Busto Arsizio. Da allora opera in Delegazioni sul territorio della provincia con lo scopo primario di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione in ambito oncologico.

Nel tempo la sua attività si è estesa ad azioni rivolte all’assistenza e al sostegno del paziente oncologico. Sono molti i modi in cui è possibile aiutare LILT a crescere attraverso il volontariato, con donazioni, con lasciti testamentari oppure partecipando ad eventi come quello del 12 aprile.

Alla pagina https://legatumorivarese.it/come-sostenere-lilt/ del sito https://legatumorivarese.it/ sono riportare tutte le modalità previste.

Il CDV, Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band, è il coro pop-rock più numeroso e innovativo d’Italia. Fondato a Gallarate nel 1996 da 20 giovani e diretto da Carlo Morandi, si è esibito in 300 concerti tra teatri e piazze, distinguendosi per il suo impegno solidale. Formato da volontari dai 18 ai 60 anni, unisce musica e divertimento. Nel 2019 è arrivato in finale a Italia’s Got Talent.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/coro-divertimento-vocale-in-concerto-tickets-1298912605569

Oppure presso la sede LILT in piazza Plebiscito 1 a Busto Arsizio, telefono 0331 623002, mail segreteria@legatumorivarese.it.