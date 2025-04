“Invisibili”, lo spettacolo che dà voce ai giovani: teatro e partecipazione a Solbiate Olona

Venerdì 11 aprile al Centro Socio Culturale va in scena lo spettacolo della Cooperativa Elaborando e Oplà Teatro. In programma anche una videoinstallazione con dialoghi tra giovani e adulti

Una serata per dare voce ai giovani, raccontarne le fragilità, le sfide educative e i sogni ancora nascosti. È questo il cuore dell’evento in programma venerdì 11 aprile a Solbiate Olona, promosso dalla Cooperativa Elaborando in collaborazione con Oplà Teatro, nell’ambito del progetto ICEBERG, che punta a far emergere la voce dei ragazzi attraverso l’arte, la cultura e la partecipazione.

Alle 20.45, presso il Centro Socio Culturale, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Invisibili – Umani nascosti nell’educazione”, un’opera che esplora il mondo dell’adolescenza e delle sue relazioni, intrecciando le storie di un ragazzo, di suo padre e del suo educatore. Attorno a loro, famiglie, amici e colleghi: tutti accomunati dalla sensazione di essere ai margini, invisibili, nel complesso sistema socio-educativo contemporaneo.

Ambientata in un surreale aeroporto – scenario che richiama l’assurdità beckettiana di Aspettando Godot – la narrazione si muove tra attese disilluse e sogni che sembrano irraggiungibili. I protagonisti non sono eroi, ma persone comuni, deboli perché non perfettamente funzionali al sistema, ma ricche di umanità, desideri e legami profondi. Lo spettacolo non offre soluzioni facili, ma apre spazi di riflessione e confronto, mettendo al centro la dignità dell’ascolto e l’urgenza della presenza.

Accanto allo spettacolo, il pubblico potrà immergersi in una videoinstallazione di chat virtuali tra giovani e adulti, visibile prima e dopo la rappresentazione. Il materiale è il frutto di un laboratorio teatrale immersivo condotto da Oplà Teatro con la partecipazione di ragazzi tra i 14 e i 24 anni del territorio del Medio Olona, che hanno condiviso pensieri, emozioni e visioni del mondo.

“Invisibili” è più di uno spettacolo: è un invito a guardare oltre la superficie, a riconoscere le persone dietro i ruoli, a riscoprire il valore del dialogo tra generazioni. L’evento è a ingresso gratuito e rappresenta un’opportunità preziosa per tutta la comunità.