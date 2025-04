BuBBles Revolution porta al Teatro di Varese un mondo magico

Sabato 12 aprile alle 17 al Teatro di Varese c’è BuBBles Revolution: uno spettacolo che promette di portare il pubblico in un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone. Una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

“Marco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale – si legge nella presentazione – ad oggi hanno esportato il loro show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi nel mondo, sparsi in 4 diversi continenti. New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori”.

«BuBBles Revolution non è uno spettacolo ‘di’ bolle di sapone, ma è uno spettacolo ‘con’ le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – nello show utilizziamo le bolle come mezzo per raccontare una storia».

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, i due artisti, attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano.

