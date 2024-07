Al Sacro Monte di Varese un concerto tributo a Fabrizio De André

Venerdì 26 luglio alle ore 21.00 presso la Casa Museo Pogliaghi si terrà un concerto tributo al grande cantautore Fabrizio De André. Il gruppo Homo Faber interpreterà il lavoro musicale la “nostra” Buona Novella dell’artista genovese ed ogni brano sarà arricchito da un’introduzione, in dialetto bosino. La location che ospita il concerto è il suggestivo atelier della Casa Museo.

Il concerto si inserisce nella stagione musicale della Casa Museo Pogliaghi dedicata ai capolavori dell’arte musicale italiana.

Prima del concerto, alle ore 20.00, è possibile seguire la visita guidata alla Cripta del Santuario, dove sono raffigurate le scene dell’annunciazione e della nascita.

GLI HOMO FABER

Gli “Homo Faber” nacquero per caso nel 2019, la sera in cui a Travedona Monate andò in scena al Teatro Sant’Amanzio un omaggio a Fabrizio De André, in occasione del 20° Anniversario della morte.

Un mese prima avevamo formato un gruppo che per la prima volta avrebbe cantato, recitato e suonato insieme. Un gruppo di artisti poliedrici, di bravi musicisti, di belle voci e qualche poeta.

Formazione:

Ambrogio Parnigoni, Alto Sax, Clarinetto, Duduk, coro

Davide Stallone, Batteria

Angelo Pizzocri, Chitarre, coro

Eleonora Parnigoni, coro e voce

Elisa Calci, coro e voce

Enrico Tediosi, Curatore dei Testi, Voce e voce narrante

Giuliano Mangano, Tastiere e Voce

Laura Croci, coro e voce

Mario Lucchini, Chitarre, coro e voce

Nat Cadinu, Basso elettrico, coro e voce

Sara Croci, coro e voce

Parte Tecnica

Matteo Colombo, Sound Engineer

Fabio Tanadini, Sound Engineer

COSTI: 10€ cad., comprensivo di ingresso alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta romanica, visita guidata alla Cripta romanica e c