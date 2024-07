Il centro di Luino diventa pedonale per una notte: divertimento, shopping e spettacolo

Sabato 27 luglio il centro di Luino sarà chiuso al traffico dalle ore 17:00, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Un evento importante, organizzato dal comitato di LuinoInFesta, composto da Comune, Nuova Pro Loco Città di Luino, Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Gruppo Commercianti e Confcommercio Ascom Luino, e che promette una serata all’insegna del divertimento e della cultura. Le vie XV Agosto, un tratto di via Sereni e via Vittorio Veneto saranno pedonalizzate per accogliere una serie di iniziative. Mercatini, spettacoli di ballo, DJ set, esposizione di auto Abarth e d’epoca e animazioni per bambini renderanno il centro cittadino il cuore pulsante della festa. (foto di repertorio)

Programma della serata:

Sfilata di Moda: Alle ore 21:00 in via XV Agosto, una sfilata organizzata da Sarah del centro “Sei Bella” vedrà la partecipazione di circa quaranta attività commerciali luinesi. Sarà un’occasione per scoprire i prodotti locali e le nuove tendenze di vari settori merceologici.

Spazio Bambini: Una porzione del parcheggio ex Svit, parallelo a via Veneto, sarà dedicata ai più piccoli con i giochi tradizionali di Circo Wow e il truccabimbi della Croce Rossa di Luino. Inoltre, la CRI avrà uno stand per l’educazione stradale.

Spettacolo “Cocktail d’Arte”: Per bambini e famiglie, l’associazione artistica Ahora Es Cuando e la compagnia “Il Vicolo” di Lugano presenteranno uno spettacolo multidisciplinare con una decina di artisti di strada.

Musica e Balli: In via Veneto, Salsanueva proporrà musiche e balli latino-americani, mentre un DJ set animerà un altro punto della via. Non mancheranno le esposizioni di auto Abarth e veicoli d’epoca, per gli appassionati dei motori.

E poi… tanto altro ancora…

Voli Panoramici in Elicottero:

Durante la giornata, dalle ore 10:00 alle 18:00, sarà possibile effettuare voli panoramici in elicottero con decollo dall’area del parcheggio del porto nuovo (zona bar Porto Nuovo – distributore di benzina IP).

I negozi resteranno aperti, offrendo ulteriori opportunità di shopping, soprattutto in questo periodo di saldi.

“Un mix perfetto di attrazioni diverse, dislocate in vari punti del centro cittadino, per una serata speriamo di grande successo e dedicata a grandi e piccini”. Commenta Serena Botta, assessore al commercio e alle attività produttive di Luino. “Invitiamo tutti a partecipare a questa che sarà una grande festa cittadina. Voglio ringraziare tutte le anime del comitato LuinoInFesta per il grande lavoro fatto e un doveroso riconoscimento va ai volontari della Protezione Civile, della CRI e a tutte le forze di polizia nonché delle associazioni a loro collegate; per loro sarà una serata di grande impegno e lavoro”.