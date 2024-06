Trent’anni di carriera per gli Shandon, il tour fa tappa a Varese

La band ska-core che ha fatto la storia del genere in Italia fa tappa a Varese sabato 28 settembre, al TuMiTurbi, in occasione del tour per festeggiare

Gli Shandon arrivano a Varese. La band ska-core che ha fatto la storia del genere in Italia fa tappa a Varese sabato 28 settembre, al TuMiTurbi, in occasione del tour per i 30 anni di carriera.

Un appuntamento che anticipa la nuova stagione live del locale varesino di Via De Cristoforis e imperdibile per chi segue da sempre Olly e compagni che proprio quest’anno, in occasione dell’importante anniversario, hanno pubblicato il “Best of 30 Years on the Road”, dove ogni traccia vede un super ospite.

Attivi dal 1994, gli Shandon sono al tempo stesso una colonna portante e una variabile anomala della scena underground e alternative italiana. Guidati fin dal giorno zero dal cantante e frontman Olly Riva, gli Shandon sono sempre stati etichettati e si sono autodefiniti ska-core per pura comodità: la band lombarda, cresciuta all’interno del circuito punk rock/hardcore, ha difatti sempre rifiutato di confinarsi nei limiti autoimposti dei generi musicali, mescolando e sperimentando già dai primissimi lavori e osando subito muovere dei passi anche nel territorio tortuoso del cantato in inglese.

Aperte le prevendite a questo link.