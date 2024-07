Due giorni di festa e rock a Monvalle con il Motoclub Gemonio

Venerdì 25 e sabato 26 va in scena la 10a edizione dell’evento che riunisce la passione per i motori e la musica dal vivo. Gran finale con “Bobby Trap”

Decima edizione per “Motoclub Gemonio in Rock”, un evento dedicato a tutti gli amanti delle moto d’epoca, delle auto americane, della musica dal vivo e della buona cucina. L’edizione 2024 della festa organizzata dai motociclisti gemoniesi va in scena a Monvalle negli spazi di “Da quelli là” di via XX Settembre.

L’evento si apre venerdì 26 alle 18 con l’inaugurazione dello stand gastronomico con salamelle e patatine e con l’esposizione di moto storiche curata dal motoclub “Nino Manzoni” di Luino. La serata sarà arricchita da una serie di concerti live, a partire dalle 18,30 con la performance del rockabilly trio “Stick Hats”. Alle 20,30 sarà la volta dei “Key Alter” e la serata si concluderà con un omaggio ai cantautori italiani da parte del gruppo “MDF” dalle 22,30.

Sabato 27 l’evento si apre fin da mezzogiorno, quando sarà possibile gustare ancora una volta salamelle e patatine, mentre ci si perderà nell’ammirazione delle splendide auto americane e moto d’epoca in esposizione. Dalle 18 lo stand gastronomico proporrà anche la porchetta, rendendo il momento culinario ancora più speciale. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, è previsto un “Motoincontro” (iscrizione gratuita) sotto l’egida della FMI, la Federazione Motociclistica Italiana.

Sabato sera sarà all’insegna del “Pork Party”, con esibizioni musicali dal vivo a partire dalle 19. La band “Feed the Monkey” aprirà le danze, seguita dai “Coppola Boys” alle 20:30. Il gran finale sarà affidato ai “Bobby Trap” che chiuderanno la serata con il loro energico spettacolo dalle 22,30.