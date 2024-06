Dodici serate in due settimane: dal 14 luglio il Varese Summer festival ai Giardini Estensi

Manca poco meno di un mese all’apertura del Varese Summer festival che porterà artisti ai Giardini Estensi di via Sacco. La rassegna estiva nasce dalla collaborazione tra la AD Management, già presente sul territorio come proprietà del Teatro di Varese, e il Comune di Varese.

Dal 14 al 28 luglio, con inizio alle 21.00, si susseguiranno alcuni tra i più importanti ed attesi spettacoli di tour nazionali ed internazionali.

Si parte con Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, il 14 luglio l’istrionico artista, attore premio Oscar che ha vinto circa 40 premi internazionali, salirà sul palco del Varese Summer Festival con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening: «È fluido – commenta Crowe – è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria».

Il 15 luglio sarà protagonista Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, il suo nuovo tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno di festa, un anno speciale in cui l’amata artista spegne 70 candeline, anno di partecipazione e grande successo al Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero e proprio manifesto di donne.

Gia’ sold out lo spettacolo di Pucci “C’è sempre qualcosa che non va” in scena il 16 luglio.

Il 17 luglio il Varese Summer Festival si trasformerà in una grande aula scolastica in cui gli spettatori diventano allievi e saranno immersi in una lezione affascinante che diventerà uno show travolgente: “La Fisica che ci piace”, questo il titolo dello spettacolo di Vincenzo Schettini che con la sua la sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica, sarà sul palco ai Giardini Estensi per uno spettacolo unico, esperienza teatrale immersiva.

Il 18 luglio Umberto Tozzi che dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, andrà in tour e sarà l’ultima occasione per vivere le emozioni dei suoi live. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi.

Il 19 luglio tappa a Varese del tour “Highlights” de Le Vibrazioni. La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, è una delle più longeve in Italia, con oltre 20 anni di carriera.

Il 20 luglio l’amatissima Clara nata proprio in provincia di Varese, tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”, è pronta a portare la sua musica in tour e tra le date estive del PRIMO TOUR c’è quella nella sua amata regione.

Il 23 luglio “Plays QUEEN“ , il Maestro Diego Basso, insieme all’ Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, Le Voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico le iconiche composizioni dei Queen, arrangiate per orchestra ritmico-sinfonica. Ad arricchire questa straordinaria performance la soprano Claudia Sasso e il solista Manolo Soldera.

Il 24 luglio salirà sul palco del Varese Summer Festival lo scrittore e giornalista Roberto Saviano che torna in teatro con un recital che accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale.

Il 26 luglio toccherà al “Crooning – the italian tour”, il tour di Mario Biondi che sta portando nelle più prestigiose location italiane e non solo. Uno show unico nel suo genere in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione per regalare al pubblico un’esperienza senza tempo, dall’esaltazione dell’acustica delle sale alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per un mix di suoni e atmosfere per la prima volta in questa dimensione in un live.

Il 27 luglio, sarà all’insegna delle risate con lo spettacolo “Anche meno” di Max Angioni, il nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmierà la proverbiale autoironia.

La serata finale sarà il 28 luglio con PAOLO CREPET. Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’, arriverà a Varese dopo il successo nella passata stagione teatrale invernale in cui ha registrato sold out.

In totale 12 serate in un contesto prezioso per Varese, un appuntamento, alla sua seconda edizione, dal target trasversale, elegante, coinvolgente, di grande valore artistico.

«Il Varese Summer Festival torna ai Giardini Estensi per una seconda edizione e con nomi di rilievo nazionale e internazionale – dichiara l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – L’evento va ad arricchire il tradizionale programma estivo, richiamando un pubblico sempre più numeroso con proposte di qualità. Mostre, spettacoli, concerti, incontri, caratterizzano ormai tutti i mesi dell’anno, con una programmazione che punta a valorizzare il nostro territorio e le sue numerose professionalità».

«Dopo il successo della prima edizione del festival, che lo scorso anno ha coinvolto più di 10 mila persone – spiega il sindaco Davide Galimberti – torna un appuntamento che arricchisce ancora di più l’offerta culturale in città, mettendo in connessione artisti della scena nazionale con il contesto dei Giardini Estensi, che costituisce un palcoscenico naturale unico che proprio grazie a eventi come questo può essere valorizzato».

«Con la prima edizione, quella del 2023, abbiamo raggiunto più di un traguardo ambito – dichiara Alessandro De Luigi di AD Management – dal richiamo turistico al posizionamento del Festival tra le più importanti kermesse estive, dalla valorizzazione del territorio all’offerta culturale. Un lavoro di squadra che abbiamo condiviso con il Comune di Varese in una collaborazione ottima e tangibile. Tutto questo ed il desiderio di proseguire con una proposta artistica di grande prestigio e allo stesso tempo trasversale per la città di Varese, di cui ci sentiamo parte, ha portato noi AD Management a ricercare gli spettacoli più adatti allo scopo. Nel calendario del festival ci sono nomi di artisti di grande spessore, alcuni reduci da tanti sold out proprio in città, altri in scena con spettacoli particolari ed unici ma soprattutto c’è una offerta che va dalla musica rock all’orchestra, dalla comicità alla attualtà in teatro. Ci saranno due novità sotto il punto di vista strutturale, ideate per rendere al pubblico l’esperienza di partecipazione ancora più piacevole: il palco sarà posizionato con il fronte al Palazzo Comunale, all’altezza della fontana, proprio per evidenziare la bellezza dello stesso e per valorizzare ancora di più i Giardini ed abbiamo rimodellato il posizionamento delle sedute integrando 2 tribune da 500 posti, con un totale di 1700 posti seduti, così da avvicinare il palco al pubblico e migliorare, rispetto allo scorso anno, la visibilità agli spettatori».

Filippo De Sanctis, direttore organizzativo del Teatro di Varese, dichiara: «Varese è viva e capace di esprimere e sostenere, ma soprattutto consolidare, grandi manifestazioni culturali e di spettacolo. Lo dimostra perfettamente questa seconda edizione del Varese Summer Festival che accoglierà importanti ospiti, anche di levatura internazionale, rilanciata grazie ad un sistema vincente che unisce le forze di soggetti diversi, Comune di Varese e AD Management, con l’obiettivo di dar valore al nostro territorio. Un modello che va coltivato con cura, insieme a realtà come il Teatro di Varese, che riesce a legare la nostra Città, giorno per giorno, alla passione per le arti e lo spettacolo dal vivo».

Saranno 1700 circa i posti a sedere posizionati, insieme al grande palco, nella cornice di alto pregio dei Giardini Estensi. Il palco in questa edizione sarà posto all’altezza della grande fontana centrale e, per migliorare la visibilità al pubblico, i posti a sedere saranno sistemati rispetto allo scorso anno anche con l’integrazione di due tribune laterali da 500 posti.

I biglietti per tutti gli spettacoli annunciati sono in vendita su Ticketone, inoltre a Varese presso il TEATRO DI VARESE ( biglietteria situata nel foyer del Teatro (piazza della Repubblica – Varese).

e presso la BIGLIETTERIA DEL FESTIVAL situata ai Giardini Estensi (portici ingresso principale di via Sacco 5).