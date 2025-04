Emozioni in scena: a Bisuschio va in scena il coraggio dei giovani

Il sipario si apre, ma questa volta la scena è tutta per loro: i giovani. Quelli che cercano risposte, che pongono domande scomode, che sbagliano e ricominciano, che sognano e agiscono. A Bisuschio torna la rassegna teatrale promossa da Intrecci Teatrali, cuore pulsante del progetto “La Meglio Gioventù”, con quattro serate imperdibili al Teatro San Giorgio dal 22 al 26 aprile 2025.

Una rassegna pensata non solo per gli appassionati di teatro, ma per chiunque voglia lasciarsi coinvolgere da storie autentiche, ironiche, emozionanti. Spettacoli diversi tra loro ma uniti da un filo conduttore potente: il coraggio di mettersi in gioco, di raccontarsi, di costruire ponti attraverso l’arte.

Gli spettacoli

Felicia – martedì 22 aprile, ore 21

Compagnia Quintoequilibrio, Palermo

Età consigliata: dai 6 anni in su

Un bosco, una donna misteriosa, animali diffidenti e una comunità che fatica ad accogliere il diverso. “Felicia” è una fiaba moderna che fa sorridere e riflettere: l’incontro tra l’altro e il sé, la paura che si scioglie nella conoscenza, la bellezza che nasce dallo scontro solo quando si trasforma in dialogo​.

Magnifico – mercoledì 23 aprile, ore 21

Compagnia Mumble Teatro, Como

Età consigliata: dai 14 anni in su

Michelangelo Buonarroti parla direttamente ai giovani. Non come genio intoccabile, ma come essere umano che ha sbagliato, che ha lottato, che ha seguito la propria passione a dispetto del mondo. “Magnifico” è un inno all’imperfezione come via per crescere e creare bellezza​.

DEsPRESSO – venerdì 25 aprile, ore 21

Collettivo Clochart, Trento

Età consigliata: dagli 8 anni in su

Viviana e Giorgia sono sorelle, ma affrontano la vita in modo opposto. Una è chiusa nel silenzio della depressione, l’altra – con la Sindrome di Down – cerca di restituirle luce e gioia. “DEsPRESSO” racconta l’empatia, la forza dei legami e l’importanza di guardarsi con occhi nuovi​.

A volo d’angelo – sabato 26 aprile, ore 21

Compagnia Cottini/Canzi Teatro Nuovo Pisa, Pisa

Età consigliata: dai 12 anni in su

Un ex ventenne degli anni Novanta ci guida per le strade di Mostar, tra ricordi di guerra e speranze disilluse. “A volo d’angelo” è un viaggio personale e storico nella Bosnia Erzegovina, ma anche una riflessione sull’Europa di oggi. Ricordare, ora più che mai, è un atto rivoluzionario​.

La Meglio Gioventù

La rassegna è parte del Festival “La Meglio Gioventù”, dove ragazzi e ragazze vivono tre giorni a stretto contatto con artisti professionisti, tra laboratori, dialoghi e momenti di crescita condivisa. Un invito ad esserci, ad ascoltare, a lasciarsi toccare da storie che sanno andare dritte al cuore.

Partecipare è semplice: basta un biglietto, una serata libera, un pizzico di curiosità. E se vuoi fare di più, puoi sostenere il progetto con una donazione sul sito della Fondazione Varesotto, ricevendo in cambio un piccolo segno concreto del tuo sostegno:

Una felpa con una donazione di €50

Una maglietta con €20

Entrambe con €65

Per info e programma completo: www.intrecciteatrali.com.

A teatro succedono cose straordinarie. E questa volta, potresti essere tu a uscirne cambiato.

