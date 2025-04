La Ponchielli mette in scena a Busto Arsizio la Carmen

Un grande omaggio alla lirica e alla figura del tenore Vittorio Tosto andrà in scena domenica 4 maggio alle ore 17.45, presso la Sala Pro Busto di Busto Arsizio, con la rappresentazione dell’opera “Carmen” di Georges Bizet, nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario dalla sua composizione.

Una produzione d’eccellenza

Lo spettacolo, promosso dall’Associazione La Ponchielli in collaborazione con La Compagnia di Canto Vittorio Tosto e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, si preannuncia come un evento di grande prestigio artistico e culturale.

Il cast riunisce interpreti di grande talento:

Vittoria Vimercati nel ruolo di Carmen

Antonio Signorello in quello di Don José

Katarzyna Marczewska come Micaëla

Giorgio Valerio è Escamillo

Nozomi Yoshida interpreta Frasquita

Nobuko-Alma Nakayama è Mercédès

Akihiro Shiraishi nel ruolo di Le Dancaïre

Elvis Zini nei panni di Le Remendado

Musica, danza e scenografia

L’accompagnamento musicale sarà affidato all’Ensemble Strumentale dei Colli Morenici, con Atsuko Nieda al pianoforte e la partecipazione del Benzi Clarinet Ensemble. Ad arricchire ulteriormente la messa in scena, le coreografie saranno curate dal corpo di ballo del 4° anno del Liceo Candiani Bausch.

Regia e direzione artistica

La direzione dell’opera è affidata al Maestro Carl Philipp Fromherz, mentre la regia è a cura di Francesco Posa. Completano il team creativo:

Scenografie di Federico Cordella

Luci di Claudio Colombo

Costumi realizzati dalla Sartoria Teatrale Bianchi

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro, comprensivo di aperitivo. È previsto un biglietto ridotto di 10 euro per under 25 e over 65.

Prenotazioni via email all’indirizzo laponchielli@gmail.com o telefonicamente al 375 7439521.