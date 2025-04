“Metti una sera coi Beatles e Mina”, l’appuntamento di Paesaggi Sonori a Grantola

Lo spettacolo di sabato 26 aprile alla Chiesa sconsacrata di S. Carlo in collaborazione dell’Accademia Musicale “Pietro Bertani” di Luino

Che cosa hanno in comune i Beatles e Mina? Sabato 26 aprile, presso la Chiesa sconsacrata di S. Carlo di Grantola, alle ore 21, con la collaborazione dell’Accademia Musicale “Pietro Bertani” di Luino, Paesaggi Sonori vi offre l’opportunità di scoprirlo con il concerto-conferenza dal titolo “Metti una sera coi Beatles e Mina”.

Si tratta di un progetto culturale strutturato come conferenza-spettacolo, in cui viene raccontato il legame tra Mina e i Beatles, analizzandone i testi e riscoprendone le sonorità. Attraverso proiezioni video ed esecuzioni musicali, questo percorso, nato da un’idea di Antonio Azzarito e Ottavio Brigandì, si propone di stimolare confronto e ricerca nell’ambito musicale e letterario, anche tra artisti così differenti tra loro.

La serata vedrà come protagonisti la Cheband?! in collaborazione con la cantante Giulia Besagni e con Ottavio Brigandì come narratore.

Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Musicale “Pietro Bertani” di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. Sarà possibile comunque lasciare un’offerta per sostenere il progetto.