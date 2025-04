“Preferirei di no” a Cantello un viaggio nella memoria della Resistenza

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Teatro Pax di Cantello ospiterà lo spettacolo “Preferirei di no”, un percorso teatrale, letterario e musicale dedicato alla storia della Resistenza. L’appuntamento è fissato per sabato 26 aprile 2025 alle ore 20.30, con i saluti istituzionali di Giuseppe Nigro, presidente del Comitato Giacomo Matteotti di Varese.

A seguire, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo ideato e diretto da Adriano Gallina, che vedrà sul palco una numerosa compagnia composta da Omar Abdelati, Silvia Bettoni, Hayk Compagnoni, Bruna Corna, Walter de Cecilia, Simone Franceschina, Monica Neri, Caterina Novelli, Elisa Laura Panteghini, Aurora Arianna Pina, Annamaria Pintabona, Michele Pintabona, Viviana Pizzanelli, Christopher Stasi e Diana Tonetto.

“Preferirei di no” non è solo uno spettacolo, ma un atto di memoria attiva che intreccia parole, racconti e suoni per far rivivere le voci e le emozioni di chi ha vissuto e lottato per la libertà. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.