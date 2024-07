Il Tour Dantesco dei Grandi Laghi del Nord fa tappa a Casciago

Il prossimo 15 luglio partirà da Treviso la quarta edizione del “Tour Dantesco”, un evento ciclo-letterario unico nel suo genere, che quest’anno attraverserà i paesi del Veneto, Lombardia, Canton Ticino, Valle d’Aosta e Piemonte.

L’iniziativa, guidata dal professor Giorgio Battistella, combina la passione per la bicicletta con quella per la letteratura, portando la Divina Commedia in giro per le più belle località del Nord Italia.

Tappa a Casciago

Tra le numerose tappe di questo affascinante viaggio, il 28 luglio il Tour Dantesco farà sosta a Casciago, in provincia di Varese. L’associazione Anni Verdi e l’Amministrazione Comunale sono orgogliose di ospitare questo evento ciclo-culturale presso la storica Villa Castelbarco, sede del comune in Largo De Gasperi. Alle ore 21:00, i presenti potranno assistere a una rappresentazione allegorica di un canto della Divina Commedia, recitato dal professor Battistella, mentre ammirano lo splendido panorama dei laghi e del Monte Rosa.

Il Percorso

Giorgio Battistella, nato a Treviso nel 1965, è un insegnante e appassionato lettore della Divina Commedia. Con una laurea in Teologia e in Scienze dell’Educazione, Battistella ha dedicato molti anni a proporre occasioni di ascolto centrati sui canti della Divina Commedia. Membro della Società Dante Alighieri di Treviso, Battistella è noto per la sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti anche i canti meno noti dell’opera di Dante.

Informazioni e Contatti

Il Tour Dantesco rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza culturale e sportiva, immergendosi nella bellezza dei paesaggi italiani e nella profondità della poesia dantesca. L’evento a Casciago sarà seguito da un rinfresco e l’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione Anni Verdi al numero 3792467140 (solo messaggi) o via email all’indirizzo anniverdi2009@gmail.com.