Cunardo ospita “The Men in Black” per una serata di narrazione e musica dal vivo

Il comune di Cunardo, con il patrocinio della LILT – Associazione Provinciale di Varese e in collaborazione con l’Accademia Artistica Nonsubriart e la Pro Loco di Cunardo, presenta una serata unica dedicata alla musica e alla narrazione. Sabato 27 luglio 2024, alle ore 21.00, presso l’anfiteatro del Parco Formentano, adiacente a Piazza 4 Novembre, si terrà lo spettacolo “La musica della mia storia” con protagonisti “The Men in Black“.

L’evento vedrà sul palco Renato Furigo (narrazione e canto, nella foto) e il Maestro Mauro Guarneri (pianoforte e canto), che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni degli anni ’60-’90. La serata promette di essere un affascinante racconto in musica, intrecciando storie personali e melodie intramontabili che hanno segnato un’epoca.

Renato Furigo e Mauro Guarneri, conosciuti come “The Men in Black”, offriranno una performance che unisce il talento narrativo e musicale, creando un’esperienza coinvolgente e nostalgica. Le loro esibizioni sono rinomate per la capacità di evocare ricordi e emozioni, rendendo ogni serata un momento speciale per il pubblico.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cunardo, è parte di una serie di eventi estivi pensati per animare la comunità e offrire intrattenimento culturale di qualità. La serata è aperta a tutti con ingresso libero, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e storie coinvolgenti.

