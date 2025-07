A Castelveccana il nuovo concerto di “Interpretando suoni e luoghi” nella frazione di Nasca

Domenica 20 luglio alle 18, la chiesa Maria Santissima Immacolata di Castelveccana (nella frazione di Nasca) ospiterà un concerto speciale, nell’ambito della rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi”. Il concerto, dal titolo “Viaggio tra vecchio e nuovo mondo“, vedrà protagonisti due affermati musicisti: Pietro Pardino alla fisarmonica e Giorgio Matteoli al flauto dolce.

La storica chiesa di Nasca

La chiesa di Maria Santissima Immacolata, che risale al XVI secolo, è una delle più suggestive del comune di Castelveccana. Costruita originariamente durante la peste, fu successivamente modificata e ricostruita nel Settecento. Oggi, presenta un’imponente navata centrale con una volta a botte unghiata, due cappelle laterali e un’abside semicircolare, al cui interno si trova l’affresco della Crocifissione, risalente al 1967. La facciata della chiesa è caratterizzata da lesene con capitelli ionici e decorazioni barocche che impreziosiscono l’intero edificio.

Un programma musicale variegato

Il concerto, che si annuncia affascinante proprio per la fusione di epoche e stili musicali, presenterà brani di compositori celebri come Bach, Satie, Bartok, Granados e Grieg, con incursioni anche nel repertorio di Astor Piazzolla. La performance del duo Pardino-Matteoli offrirà un dialogo inedito tra la raffinatezza dei flauti e la sonorità timbrica del Bayan, creando un percorso musicale in cui antico e moderno si intrecciano in maniera sorprendente. Il programma si distingue per la sua originalità, dando vita a nuove prospettive artistiche e sonore.

I protagonisti

Giorgio Matteoli, flautista e musicista eclettico, ha una solida formazione accademica e un ricco repertorio nel campo della musica barocca. Ha collaborato con rinomati ensemble e ha fondato l’Ensemble barocco “Festa Rustica”. Accanto a lui, Pietro Pardino, giovane talento calabrese, ha conquistato il mondo della fisarmonica con uno stile innovativo e una tecnica impeccabile. Laureato con lode in Bayan, Pardino è un artista che ha vinto numerosi premi internazionali e ha partecipato a importanti produzioni cinematografiche.

Il concerto è ad ingresso è gratuito. Per informazioni: suonieluoghi@gmail.com, WhatsApp 335 7316031 – 347 5987971, oppure sulla pagina Facebook «Interpretando Suoni e Luoghi».